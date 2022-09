Ce a spus Adi Vasile, după ce CSM București a remizat dramatic cu Bietingheim: ”Un meci de handbal adevărat”

Chiar dacă CSM a evitat înfrângerea cu un gol marcat în ultimele secunde ale jocului, antrenorul nu este în totalitate mulțumit și a pus accepnt pe greșelile făcute de elevele sale.

Principalele marcatoare pentru CSM București au fost Cristina Neagu – 8 goluri şi Crina Pintea - 6 goluri, iar de la echipa germană s-au remarcat Kudlacz-Gloc – 5 goluri şi Mala – 5 goluri.

Adi Vasile: ”Meciul a stat în zodia echilibrului”

„Din punctul meu de vedere, a fost un meci frumos, echilibrat, ce a pus față în față două echipe care se provoacă una pe alta foarte bine. Trebuie să recunosc că Bietigheim e o echipă foarte, foarte bună, unde se văd foarte bine relațiile de joc. Chiar mi-a făcut plăcere, a fost un meci de handbal adevărat.

Mă bucură caracterul de care am dat dovadă în final pentru a reveni. Sunt bucuros de rezultat, e foarte importantă maturitatea cu care am reușit să gestionăm un final în care putea câștiga oricare dintre echipe. Cred că în prima repriză am avut un moment în care am înlănțuit prea multe greșeli tehnice, dar și ratări, iar asta i-a permis lui Bietigheim să se distanțeze. N-am început la fel de bine partida cum am făcut-o în ultimele două meciuri.

Pe de altă parte, mă bucură foarte mult caracterul nostru. Am rămas concentrați și am putut reveni în acest meci, sunt mândru de fete. E echilibru. Am avut niște parade importante, apoi a venit rândul lor să aibă unele parade importante. Cred că întreg meciul a stat în zodia echilibrului. Mulțumesc sălii, a pus constant presiune pe adversare, iar asta ne-a ajutat să revenim”, a spus Adi Vasile, la finalul partidei.

În primele două dispute ale grupei, CSM Bucureşti a obţinut victorii, 30-28 cu Krim Ljubljana şi 33-26 cu Brest Bretagne Handball. Etapa a patra programează pentru CSM Bucureşti meciul în deplasare, în 9 octombrie, cu Odense Handball.