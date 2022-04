Bogdan Voina, susținut de legendele handbalului în lupta pentru FRH. "Toată lumea vrea schimbarea și ea se va întâmpla!" 

Fostul handbalist Bogdan Voina (43 ani) a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, că a luat decizia de a candida la alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Handbal în momentul în care l-a văzut lăcrimând pe tatăl său, Radu Voina, campion mondial şi vicecampion olimpic, după înfrângerea echipei naţionale masculine a României în partida cu Kosovo (scor 25-30, în 14 martie 2021) din preliminariile Campionatului European 2022.

În opinia sa, handbalul românesc nu merge în direcţia corectă, iar rezultatele la nivelul echipelor naţionale demonstrează acest lucru. Bogdan Voina susţine că România trebuie în mod obligatoriu să crească numărul jucătorilor legitimaţi pentru a putea spera la o redresare.

În cazul în care va câştiga alegerile programate în cadrul Adunării Generale a FRH din 28 aprilie, fostul jucător va aplica modelul Franţei, campioană olimpică la Tokyo 2020 atât la masculin, cât şi la feminin. Voina este de părere că măsurile luate de francezi de-a lungul timpului pentru dezvoltarea handbalului pot fi adaptate la realitatea din România. El a amintit de faptul că în trecut Franţa nu a avut nicio problemă în a aduce specialişti pentru a învăţa handbal, aşa cum a fost cazul tatălui său, Radu Voina, angajat ca antrenor la începutul anilor '90 la Racing Strasbourg.

În ceea ce priveşte echipele naţionale de seniori, candidatul a explicat că nu va lua măsuri drastice imediate, pentru că nimeni nu poate "veni cu o baghetă magică" pentru a face performanţă. În acelaşi timp, el consideră că selecţionerii ar trebui să aibă salarii în funcţie de rezultatele obţinute.Bogdan Voina a explicat că are un acord cu Maximilian Gavrilă şi Constantin Din pentru a se susţine în cazul în care unul dintre ei ajunge la alegeri în turul doi cu preşedintele în exerciţiu Alexandru Dedu.

Redăm mai jos interviul oferit de Bogdan Voina agenției Agerpres

Ce v-a determinat să candidaţi la preşedinţia FRH?

Nu se mai poate să continuăm în această direcţie în handbal, este o bătaie de joc. Momentul în care l-am văzut pe tata că lăcrimează când România a pierdut cu Kosovo (România - Kosovo 25-30, în preliminariile CE 2022, n.r.) a fost pentru mine un semn, un semn că trebuie să mă implic. Şi să mă opresc să mai comentez meciuri, pentru că eu consider că a venit momentul să cobor în teren şi să revigorez handbalul. Atunci am hotărât să candidez.

Regresul handbalului românesc e evident, a început acum şi la feminin. Cum veţi proceda pentru a opri declinul?

În primul rând cea mai mare problemă în momentul de faţă este numărul de sportivi legitimaţi. Sunt foarte puţini practicanţi de handbal în România. Suntem sub 8.000 de sportivi legitimaţi... prin comparaţie, Franţa are 540.000. Franţa trebuie să fie un exemplu pe care noi trebuie să-l urmăm, pentru că sunt campioni olimpici şi la masculin, şi la feminin. Iar în sport rezultatele te evaluează. Eu am jucat în Franţa şi am înţeles că numărul de legitimaţi trebuie să fie o prioritate. Şi împreună cu Ministerul Educaţiei cred că se pot găsi soluţii pentru a deschide handbalului uşile în şcoli. Acolo este sursa noastră.

Să înţelegem că veţi aplica modelul francez în cazul în care veţi câştiga alegerile?

Da, cu siguranţă. Ne vom inspira din handbalul francez. Nu avem cum să facem copy-paste, dar vom încerca să adaptăm măsurile luate de ei la realitatea din România. Ne vom inspira din ce au făcut şi ei... pentru că şi francezii au venit în trecut şi au 'furat' lucrurile bune de la noi. De ce credeţi că tatăl meu (n.r. - Radu Voina), de exemplu, a plecat în 1991 în Franţa (n.r. - ca antrenor la echipa Racing Strasbourg)? Pentru ca francezii să înveţe de la el ce aveau de învăţat. Când au învăţat totul i-au dat viteză. Asta trebuie să facem şi noi. Şi nu trebuie să luăm numai din handbalul francez, ci şi din cel olandez, pentru că şi olandezii mai mult ca sigur fac ceva bine. Pentru că sunt 50.000 de practicanţi.

Aţi vorbit despre schimbare, se simte nevoia asta şi în rândul membrilor afiliaţi? Ei ce spun?

În ultima lună şi jumătate am făcut 18.000 de kilometri în ţară. Eu sunt oripilat de ce s-a întâmplat numai când îi ascult pe oameni. Pentru că ei pur şi simplu nu au fost băgaţi în seamă în ultimii opt ani. Nu au vorbit cu nimeni. Nimeni nu i-a contactat să-i întrebe ce probleme au. Iar părerea generală e clară. Toată lumea vrea schimbare la nivelul conducerii federaţiei.

A fost vreo decizie sau o măsură a preşedintelui în exerciţiu în ultimii opt ani cu care să fi fost de acord şi să nu vă fi gândit că dumneavoastră aţi fi făcut altfel?

Eu nu am văzut nimic bine în ultimii ani, nimic care să mă inspire. Nu a fost făcut nimic în folosul handbalului. În sport este simplu, ca să evaluezi ceva te uiţi la rezultate. În sport nu merge cu gargară... la gargară suntem buni. Dacă îi asculţi pe actualii conducători ei spun că suntem pe drumul cel bun. Dar rezultatele nu sunt bune. Doar la cheltuieli suntem buni.

La nivel de înaltă performanţă veţi interveni, ce schimbări intenţionaţi să faceţi?

E clar că la nivel de naţionale nu poţi veni cu o baghetă magică şi apoi să ai rezultate. Rezultatele nu au cum să vină imediat. Vom face însă totul să scoatem maximum... pentru că la seniori trebuie să defilăm cu ce avem. Pentru că nu vom inventa noi handbalişti. Rezultatele politicilor noastre se vor vedea în 4-5-6 ani. Numai aşa se poate construi. Nu putem să mergem în mall şi să spunem: 'Tu eşti bun de handbalist, hai la handbal'. Nu merge. Deci trebuie să facem maximum cu ce avem în momentul de faţă. Din păcate, noi plătim tehnicieni foarte bine, dar rezultate nu avem. Păcat că acei bani nu merg către reconstrucţie. Eu nu am nimic cu Xavi Pascual (n.r. - selecţionerul naţionalei masculine), e unul dintre cei mai buni antrenori ai lumii... dar el lucrează cu materialul clientului. Ce să facă săracul? Nu are cum să inventeze jucători care să dea goluri şi să se apere bine. Deci eu l-aş lua pe Xavi Pascual... dar aş plăti doar performanţa. Te-ai calificat, plătim calificarea, nu te-ai calificat, atunci uite salariul normal.

Numărul jucătorilor străini din România reprezintă o problemă din punctul dumneavoastră de vedere?

Toate lucrurile trebuie regândite. Dar nu făcute după o zi pe alta. Păi dacă scoatem toţi handbaliştii străni care evoluează în momentul de faţă în România nu cred că o să mai avem campionate. Nu cred că facem 4-5 echipe fără străini. Aceste criterii trebuie regândite. Din păcate, jucătorii români joacă pentru că trebuie să joace, nu pentru că merită să joace. E o problemă de naţie... ştiţi cum e, suntem plătiţi bine, stăm pe bancă, nu e o problemă că joc sau nu joc. Aşa că lucrurile trebuie regândite şi schimbate treptat. Nu ai acum să zici acum: 'Fără străini în România'. Nu, pentru că echipele de club trebuie să îşi vadă de politicile lor. Echipe precum CSM Bucureşti sau Rapid vor să câştige Champions League sau să intre în Final4. Din păcate, cu jucători români nu avem cum. Nu se poate. Iar noi ca să atragem oameni către fenomen trebuie să avem performanţă. Şi performanţa o avem fie cu naţionalele, fie cu echipele de club. Cu naţionalele se poate face performanţă într-un an sau doi? Nu. Şi atunci trebuie să facem cu echipele de club. Fiecare să facă aşa cum consideră pentru a atrage oameni către acest fenomen, iar treptat să scădem numărul de jucători străini.

Sunteţi dispus să acceptaţi o alianţă cu alţi candidaţi pentru a schimba actuala conducere a FRH în turul 2?

Noi am discutat deja. Candidatul care ajunge în turul 2 cu domnul Dedu este susţinut de ceilalţi. Adică dintre Voina, Din sau Gavrilă. Trebuie să facem tot ce depinde de noi pentru a reuşi schimbarea.

Bogdan Voina, fiul fostului mare handbalist Radu Voina, a jucat la echipele Steaua, Selestat şi Strasbourg şi a activat la prima reprezentativă timp de 9 ani. El are în palmares un titlu de campion şi o Cupă Challenge, trofee câştigate cu Steaua. După retragerea din activitate, Bogdan Voina a fost comentator TV şi în paralel manager general al companiei Sport Suport.