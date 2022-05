Adrian Vasile, după înfrângerea lui CSM București cu Esbjerg: ”Ritmul nostru nu a fost cel care trebuie”

CSM Bucureşti a pierdut cu 25-26 meciul tur cu Esbjerg și pleacă cu a doua șansă pentru calificarea în semifinalele EHF Champions League, înaintea returului din Danemarca. Duelul jucat în Sala Polivalentă din capitală s-a decis la ultima fază.

Adrian Vasile, după înfrângerea cu Esbjerg

Antrenorul ”tigroaicelor”, Adrian Vasile, a comentat rezultatul, concluzionând că duelul a fost unul echilibrat. Tehnicianul este mândru de felul în care au jucat fetele sale și speră ca duelul din retur să aducă o calificare în Final Four-ul EHF Champions League.

“Au fost două echipe foarte echilibrate, de fiecare dată când am jucat împotriva celor de la Esbjerg, mereu rezultatul a fost foarte strâns. Ştim că este o bătălie de 120 de minute. Am fost nevoiţi să revenim pentru că adversarul a reuşit să îşi creeze avantaj. Am luptat tot meciul, am avut şi sprijinul publicului care a fost foarte important în tentativa noastră de a reveni pe tabelă şi de a câştiga.

În acest sezon, trebuie să jucăm meciul în care să dăm noi acel gol în plus, care să fie +1, pentru că am pierdut multe meciuri la limită în actuala stagiune din Champions League. Va fi o adevărată bătălie în Danemarca.

Astăzi am plătit preţul de a nu avea niciun meci în ultimele săptămâni. A fost pauza meciurilor internaţionale, nu am avut niciun meci intern şi ritmul nostru nu a fost cel care trebuie, asta am simţit în prima repriză. Dar sper ca după acest meci să ne revenim şi săptămâna viitoare să jucăm meciul sezonului”, a spus Vasile.

CSM București - Esbjerg 25-26

Danezele au condus tot meciul, iar spre finalul primei reprize chiar au avut un avans de cinci goluri. La pauză, Esbjerg conducea cu 12-9.

CSM a ratat o mulțime de șanse pe atacuri poziționale, însă echipa lui Adi Vasile a fost salvată de câteva parade fantastice ale lui Tess Wester, introdusă pe final.

"Tigroaicele" au irosit o șansă uriașă de a câștiga duelul cu 10 secunde înainte de final, iar danezele au marcat golul victoriei când mai erau două secunde, deși jucau în inferioritate numerică.

S-a terminat 25-26, iar calificarea în Final 4 se va decide în returul din Danemarca, programat peste o săptămână, duminică, 8 mai, de la ora 17:00.

Cristina Neagu a fost cea mai bună marcatoare a lui CSM, cu 9 goluri din 13 aruncări, în timp ce de la Esbjerg s-au remarcat Kristine Breistol și Henny Ella Reistad, cu 7, respectiv 6 reușite.