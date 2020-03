CSM Bucuresti a pierdut meciul in fata celor de la Metz.

CSM Bucuresti a pierdut meciul din deplasare de la Metz, scor 28-26, insa s-a calificat in sferturile Ligii Campionilor. In proportie de 99%, echipa antrenata de Adrian Vasile va juca impotriva celor de la Gyor, campioana en-titre. In meciul de astazi, CSM a condus doar in primele 10 minute, pana la scorul de 4-3, in rest frantuzoaicele au dominat restul partidei.

Cum arata clasamentul grupei 1