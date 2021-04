"Mi-a oferit 15.000 de dolari pe an". Ofertele incredibile pe care Gica Craioveanu le-a refuzat pentru a ramane la Craiova

Intr-un interviu acordat pentru show-ul "Hai sa fim Super!", Gica Craioveanu a discutat si despre ofertele pe care le-a primit la inceputul carierei.

Gica Craioveanu a fost unul dintre cei mai importanti jucatori de la Universitatea Craiova, iar in perioada in care a jucat in Banie, acesta a reusit performante remarcabile.

Fotbalistul a marturisit ca a crescut cu dragostea pentru echipa craioveana si ca a ramas fidel "iubirii alb-albastre", chiar daca a primit oferte de la echipe importante pana a plecat in Spania.

"A venit Jean Nitulescu de la Craiova sa ma cumpere si mi-a oferit 1000 de dolari pe an. Vasile Ianul mi-a oferit 15.000 de dolari pe an. Unde a terminat Craioveanu? La Craiova. Nu m-au interesat banii, chiar tineam cu Craiova, tin cu Craiova. Am fost odata in negocieri cu George Copos, terminasem contractul cu Villareal. Puteam sa ajung si la Rapid, dar nu am vrut. Am zis Craiova pana la moarte.", a povestit Craioveanu.

"Am avut foarte mult de furca cu Secretarul de Stat. I-au spus ca sunt foarte rapid si a vrut sa ma scoata de la fotbal ca sa ma treaca la atletism. Ajungeam acasa plangand. Pana s-a infuriat cel batran si s-a dus la Secretarul de Stat si i-a spus sa-i lase copilul in pace, ca vrea sa joace fotbal. Am avut o oferta foarte buna de la Ajax, nici nu debutasem la Craiova, dar nu m-a lasat Sorinacio", a marturisit sportivul despre unul din momentele dificile din copilaria sa.

