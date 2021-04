"Cum sa ridic eu capul in fata lui Lacatus? O sa tin minte toata viata." Momentul care l-a marcat pe Ilie Dumitrescu cand a ajuns la Steaua

Ilie Dumitrescu a continuat seria dezvaluirilor din cariera sa, in cadrul unui interviu pentru show-ul "Hai sa fim Super!"

Celebrul fotbalist a povestit o intamplare de la inceputurile sale la Steaua, explicand cat de mult l-a ajutat Marius Lacatus in acea perioada.

"N-am sa uit niciodata, este un lucru extrem de sensibil pentru mine. Eram in lotul echipei, aveam meci in deplasare la Ramnicu Valcea si stateam in camera cu Lacatus. Era Dumnezeu. 4-0 pentru Steaua, eu eram pe banca. Mai erau vreo 15 minute, vine Lacatus la margine, langa banca de rezerva.

- Nea Puiu, hai sa-l bagam si pe pustiul asta, sa debuteze si el.

- Pe cine sa scot?

- Ies eu, scoate-ma pe mine! Sa intre el!

Cum vreodata sa ridic eu capul in fata lui Lacatus? Eu, ca persoana? Niciodata! E un lucru pe care o sa-l tin minte toata viata.", a dezvaluit Ilie Dumitrescu.

