Procesul pentru medalia olimpică a Sabrinei Voinea continuă: "Sunt întrebată de ce nu vorbesc mai mult!?"

Procesul pentru medalia Sabrinei Voinea | "Acest lucru m-a motivat să nu cedez"

Noi am avut norocul prezenței Nadiei alături de ele și energia Nadiei a contat extraordinar de mult. Aș vrea să mă întorc puțin la medalia Anei și la locul Sabrinei, locurile lor acolo au fost pe deplin meritate. Și acest lucru m-a motivat să nu cedez și nu am cedat nici în clipa de față. Nu pot vorbi mai mult, sunt mulți cei care întreabă de ce nu vorbesc mai mult.



Nu vorbesc mai mult pentru că am experiența a ce înseamnă un proces. Și știu că orice declarație a unei persoane importante, cum sunt eu având o funcție în FRG, este ascultată și vânată și folosită. De aceea o să-mi rezerv plăcerea să povestesc traseul acesta complicat al jurisdicției sportive după ce se va finaliza întregul proces”, a mai adăugat Carmencita Constantin.



Chiar dacă nu va mai fi președintă și nici nu va mai candida pentru un loc în Comitetul Executiv al federației, Carmencita Constantin spune că nu se va putea rupe de gimnastică din punct de vedere emoțional.



„Nu va fi o despărțire. Gimnastica face parte din inima mea. E reală treaba asta. Creează adicție. Cine apucă să intre în gimnastică și să iubească gimnastica, de dragostea asta nu scapă. E o dragoste cu năbădăi, dar ți-o asumi pe viață. Eu n-o să plec din gimnastică. O să continui să iubesc sportivii, am să continui să iubesc fenomenul în sine. Am să mă uit să văd ce se întâmplă, n-am să pot interveni, pentru că n-o să mai am valențele necesare. E un parcurs pe care trebuie să-l urmeze fiecare organizație. Eu sunt convinsă că toți candidații, căci se depun candidaturi până pe 10 aprilie, sper ca toți candidații și în special ce va alege țara să iubească gimnastica cel puțin atât de mult cât o iubesc eu” – Carmencita Constantin, președinta Federației Române de Gimnastică.