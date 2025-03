Andrei Muntean e gata de o nouă participare la Campionatul European. "Sunt destul de bătrân în gimnastică și mă adaptez în orice fel de condiții"

„Depinde de cum mă simt fizic, pentru că am avut destul de multe probleme cu umerii si e foarte important să fiu precaut. Îmi doresc să fac paralele în continuare, să fac un exercițiu destul de bun. Vom vedea ce va fi la alte aparate” – Andrei Muntean, component al lotului național de gimnastică.

„Am de învățat de la ei, pentru că sunt tineri, au o altă mentalitate. Dar în același timp vreau să fiu un exemplu pentru ei, să aibă și ei ce să învețe de la mine și împreună să construim o echipă frumoasă și să mergem în aceeași direcție. Pentru mine un an perfect ar fi să mă calific într-o finală la European”, a declarat Andrei Muntean, potrivit sportsnet.

Mutați de la începutul anului într-un nou loc de cantonament, în complexul de la Izvorani, componenții lotului masculin de gimnastică pregătesc Campionatele Europene și Mondiale din acest an.

„Eu am mai avut parte de astfel de cantonamente de-a lungul timpului, sunt destul de bătrân în gimnastică și mă adaptez în orice fel de condiții. Mă interesează performanța în primul rând și lucrurile vor merge de la sine. Ziua e foarte plină cu antrenamente, masă, recuperare, trece repede timpul. Mă interesează să-mi revin și încerc să-mi ocup timpul cu folos” – Andrei Muntean, component al lotului național de gimnastică.

Gimnastul recunoaște că la finalul anului trecut s-a gândit la retragere, pentru că simțea că nu mai poate continua din cauza uzurii.

„Eram puțin nesigur, în capul meu tot timpul mi-am dorit să continui, dar corpul mi-a dat destul de multe semne că e obosit și că are nevoie de o pauză și acum am zis să încerc să o iau treptat să reîncep antrenamentele, să văd cum mă simt, să văd dacă rezistă corpul. Vreau să fac toate lucrurile corect, așa cum trebuie, și să îmi intru în formă cât mai bine” – Andrei Muntean, component al lotului național de gimnastică.

Reîncărcarea bateriilor a avut loc în cea mai lungă vacanță pe care a avut-o vreodată. După Jocurile Olimpice, el s-a relaxat câteva luni departe de gimnastică. Totuși, nu a putut sta departe de sala de forță.

„Prima parte a vacanței a trecut destul de repede, pentru că într-adevăr simțeam nevoia de odihnă, de relaxare, de relaxare mentală. S-au acumulat destul de multe înainte de Jocurile Olimpice, dar ușor-ușor mi s-a făcut dor de sală și nu am mai putut sta departe de sala de antrenament, chiar dacă nu am făcut antrenamente foarte grele. Imi place sentimentul de a face mișcare, mi-a intrat în sânge așa că mă despart destul de greu de lucrurile astea, am continuat să merg în sală, să mă mișc, să fac pregătire fizică, dar într-un mod mult mai ușor” – Andrei Muntean, component al lotului național de gimnastică.

Andrei Muntean încă se gândește la patul de carton pe care a dormit la JO