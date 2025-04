Thomas Muller, un "one-club man"



Muller, 35 de ani, a venit la Bayern Munchen ca jucător foarte tânăr şi a petrecut întreaga sa carieră aici, la clubul bavarez. Are aproape 750 de meciuri în tricoul echipei germane, ceea ce este un record, fiind totodată un jucător de succes al clubului, cu 12 titluri în Bundesliga, şase cupe ale Germaniei şi două trofee de Liga Campionilor.



Directorul sportiv Christoph Freund s-a limitat să declare în urmă cu două săptămâni: ''Suntem în discuţii cu Thomas Muller, Leroy Sane şi Eric Dier. Când va fi ceva de anunţat, o vom face''.



Bayern Munchen a avut drept prioritate prelungirea contractelor jucătorilor cheie Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies, toţi aceştia fiind jucătorii lui Bayern până în 2030, iar căpitanul Manuel Neuer până în 2026.



''Am avut un plan la începutul sezonului. Am avut jucători cu care trebuia neapărat să prelungim contractele pentru că era foarte important pentru viitorul clubului. Totul s-a materializat aşa cum am plănuit'', a spus recent Max Eberl, membru în consiliul clubului.



În ce priveşte situaţia legendei lui Bayern, acesta a declarat: ''Thomas este un jucător foarte special. Leroy este un jucător special. Şi în ce îl priveşte pe Eric Dier, de asemenea este vorba despre un jucător special care în mod clar s-a recomandat pe sine prin prestaţiile sale pentru a ne gândi la cum ar putea arăta viitorul său în cadrul clubului''.



Un meci important pentru Thomas Muller, câştigătorul Cupei Mondiale din 2014, ar putea să fie finala Ligii Campionilor de pe 31 mai, de la Munchen. În 2012, pe acelaşi stadion din Munchen, Thomas Muller a jucat şi a marcat în finala Ligii Campionilor pierdută împotriva echipei Chelsea Londra.