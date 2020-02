SENZATIONAL! Emre Can a marcat golul carierei la debutul ca titular pentru Dortmund VIDEO

Germanul a jucat primul meci ca titular pentru noua sa echipa.

Imprumutat de Juventus pana la finalul sezonului, Emre Can a jucat titular in partida cu Leverkusen. Desi echipa sa a condus pe rand cu 2-1 si 3-2, gazdele au reusit sa se impuna cu 4-3, dupa ce Bailey si Bender au inscris 2 goluri in 2 minute.

Emre Can a marcat al doilea gol al lui Dormtund, in minutul 33, si a redus la tacere intregul stadion! Comentariile sunt de prisos.

This angle of Emre Can’s goal on his Dortmund league debut ???????????? pic.twitter.com/GTLsgobNJy — Premier League Panel (@PremLeaguePanel) February 8, 2020

30 de miilioane de euro este cota de piata a mijlocasului in varsta de 26 de ani, conform transfermarkr.com.