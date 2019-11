PEDEAPSA URIASA primita de David Abraham dupa ce l-a facut KO pe antrenorul lui Freiburg! Decizia luata dupa momentul socant din Bundesliga

David Abraham si-a aflat pedeapsa dupa momentul socand petrecut duminica in Bundesliga la meciul dintre Freiburg si Frankfurt.

Abraham l-a pus la pamant pe antrenorul lui Freiburg, Christian Streich.

Capitanul lui Eintracht Freiburg s-a ales cu o suspendare drastica. El nu va mai putea intra pe teren pana pe 29 ianuarie 2019. Mai mult, Abraham a primit si o amenda de 25.000 de euro.

Kicker anunta ca cei de la Frankfurt sunt pregatiti sa depuna o contestatie, pentru ca nu sunt de acord cu faptul ca jucatorul lor nu a fost lasat sa-si exprime punctul de vedere in aceasta cauza.

Vestea buna pentru cei de la Frankfurt este ca pedeapsa lui Abraham se aplica exclusiv in Bundesliga, astfel ca el va putea juca in UEFA Europa League.

Partida dintre Freiburg si Frankfurt din Bundesliga a avut un final incredibil. Fotbalistul oaspetilor, David Abraham l-a placat pe antrenorul gazdelor, Christian Streich. Abraham a alergat dupa o minge in tusa si l-a pus la pamant pe tehnicianul advers. Imediat dupa acest incident a pornit o baiate generala.

Pe teren, Freiburg s-a impus cu 1-0, dar partida s-a lasat cu trei cartonase rosii.

Incredible scenes in the Bundesliga match today involving Freiburg and Frankfurt. Frankfurt defender David Abraham ran into the opposition's manager Christian Streich and was sent off for doing so!

Absolutely disgusting no need for it no matter what had happened.#Bundesliga pic.twitter.com/9KiFZ7FYZx