N-a mai dat 5 goluri in 9 minute, dar parca TOT E CEVA! :)) Lewandowski, BESTIE cu Stuttgart: hat-trick perfect in 22 de minute!

Robert Lewandowski a ajuns la 40 de goluri in acest sezon! Numai in Bunddesliga are 35 de reusite.

Lewandowski rupe tot la nivel european! Are cu 12 goluri mai mult decat Ronaldo si cu 14 mai mult ca Messi, Haaland si Andre Silva in cursa pentur 'Gheata de Aur' a Europei.

Contra lui Stuttgart, Bayer a fost lovita in minutul 12. Nu de adversara ei, ci de arbitru, care l-a eliminat pe Alphonso Davies. "Nicio problema!" - au spus supercampionii Germaniei. Lewandowski a marcat numai 5 minute mai tarziu pentru 1-0. Gnabry a facut rapid 2-0, dupa alte 5, iar Lewy s-a tinut tare. La cateva secunde dupa Gnabry, a inscris din nou, iar in minutul 39 si-a inchis hat-trick-ul perfect. A marcat cu ambele picioare si cu capul in doar 22 de minute!

Fanii si-au amintit instant de performanta fantastica reusita de Lewandowski in Septembrie 2015, cand a punctat de 4 ori intr-un interval de numai 9 minute!



Bayern e lider in Bundesliga dupa 26 de etape, cu 61 de puncte, 4 peste RB Leipzig si 10 peste Wolfsburg. Pana la finalul sezonului mai sunt 8 etape.