Thierry Henry, în aceeași ligă cu Messi&Neymar! Legendarul atacant are oferta pe masă pentru a prelua clubul 

Thierry Henry (44 ani) este aproape de o revenire în antrenor, chiar în țara sa natală. Bordeaux se află într-o situație tragică, iar după 21 de etape se află pe penultimul loc în Ligue 1, cu doar 17 puncte.

Pentru a se salva de la retrogradare, RMC Sport susține că oficialii lui Bordeaux vor să îl aducă antrenor pe Thierry Henry, urmând ca francezii să renunțe la serviciile lui Vladimir Petkovic în acest weeekend.

După două încercări nu prea reușite în calitate principal la AS Mocano, unde a rezistat doar 20 de etape, și Montreal, legendarul atacant a revenit în vara lui 2021 pe postul de secund al lui Roberto Martinez, în naționala Belgiei, funcție pe care a mai deținut-o între august 2016 și octombrie 2018.

Astfel, dacă ar da curs provocării de la Bordeaux, pe lângă șansa de a salva clubul de la retrogradare, Thierry Henry are oportunitatea să-și relanseze cariera de tehnician.

Henry, un model pentru ceilalți jucători

Alex Song a relatat un episod de pe vremea când era legitimat la Arsenal și îl avea coleg pe Thierry Henry. Mijlocașul camerunez era atât de fascinat de atacantul „tunarilor”, încât și-a cumpărat același model de mașină ca acesta. Doar că atunci, nu avea puterea financiară să întrețină un asemenea bolid.

„Mergeam la antrenament și îl vedeam pe Thierry Henry - 'Regele' - într-o bijuterie de mașină. Mi-am spus că vreau și eu aceeași mașină cu orice preț. M-am dus la reprezentață, am semnat actele și am plătit. Așa am obținut aceeași mașină pe care o avea și 'Regele'.

Jur că a trebuit să returnez mașina după două luni. Toți banii mei mergeau pe benzină. Le-am spus: 'Dați-mi o Toyota! Mașina asta este prea mult pentru mine'. Când am mers apoi la antrenament, Thierry m-a întrebat: 'Unde ți-e mașina?'. I-am zis că era prea mult pentru mine. Cât am fost la Arsenal, n-am putut să pun economisesc nici măcar 100.000 de lire, deși oamenii erau convinși că sunt un milionar", a spus Alex Song, potrivit Mirror.