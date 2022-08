PSG este singura echipă din Ligue 1 care a reușit să obțină două victorii în primele două runde din eșalonul francez. Însă, se pare că în interior, formația pariziană nu stă atât de bine pe cât se vede.

În ultimul meci disputat de gruparea de pe Parc des Princes (5-2 vs Montpellier), Mbappe a ratat un penalty, iar PSG a mai beneficiat, ulterior, de o lovitură de la punctul cu VAR, însă Neymar nu l-a lăsat să execute pe șeptar, chiar dacă Christophe Galtier a spus că starul francez este primul în materie de lovituri de la unsprezece metri.

Kylian Mbappe really had the audacity to ask Neymar to give him the second penalty after he he missed his first one ????

