Scene FIERBINTI in vazul TUTUROR! Wanda nu a mai tinut cont de nimic dupa ce PSG a luat Cupa: ipostaza in care a fost surprinsa cu Icardi chiar pe STADION

PSG s-a impus in finala Cupei Frantei, scor 2-0 in fata lui Saint Etienne.

Icardi si-a pus amprenta in jocul PSG-ului si la primul sezon in tricoul parizienilor a reusit sa castige si doua trofee importante: titlul in Ligue 1 si Cupa Frantei.

Icardi este inca in carti pentru alte doua trofee alaturi de echipa de pe Parc des Princes, urmand sa joace vineri finala din Cupa Ligii, iar in august va continua sezonul din Champions League, care se va decide in format Final 8.

Icardi a fost imprumutat de Inter la PSG in acest sezon, iar in luna iulie parizienii l-au cumparat definitiv pentru 50 de milioane de euro.

Una din persoanele care a stat in spatele transferului este chiar sotia sa, Wanda, care ii este si impresara.

Wanda nu s-a putut abtine dupa ce Mauro a castigat un nou trofeu in tricoul PSG-ului si l-a sarutat pasional chiar pe stadion, in timp ce tineau trofeul in mana.

20 de goluri si 4 pase decisive a reusit Icardi in cele 32 de meciuri jucate pentru PSG. Atacantul de 27 de ani este evaluat la 60 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.