Rămâne Messi la PSG? Anunțul făcut de Nasser Al-Khelaifi, chiar înainte de finala Cupei Mondiale

După turneul final, Messi se va întoarce la PSG, unde va intra în ultimele șase luni de contract începând din ianuarie.

S-a vorbit despre posibilitatea ca starul sud-american să revină la Barcelona, variantă care ar fi pe placul fanilor catalani, dar există și posibilitatea ca argentinianul să-și dorească să rămână la PSG.

Președintele parizienilor, Nasser Al-Khelaifi, a oferit ultimele detalii legate de situația lui Leo Messi. Acesta este încrezător că multiplul câștigător al Balonului de Aur va alege să rămână pe Parc des Princes.

”Leo Messi e fericit la Paris. Cred că va rămână. Lucrăm la prelungirea contractului său, o să vorbim după Cupa Mondială”, a spus Al-Khelaifi.

#PSG’s President #AlKhelaifi confirms to RMC Sport: “Leo #Messi is happy at #Paris. I think he wants to stay here. We working to extend his contract. We will talk after the #WorldcupQatar2022”. #transfers https://t.co/3Xw1gCiYyB