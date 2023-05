PSG pregătește marea lovitură! Cel mai râvnit atacant al Europei este cu impresarul la Paris! 

PSG își pregătește terenul pentru sezonul viitor. În această ediție, parizienii au eșuat din nou în UEFA Champions League, unde au fost eliminați de Bayern Munchen în optimile competiției, așa că vor trebuie să se consoleze cu titlul. Au un avans de 6 puncte față de Lens, ocupanta locului 2, cu 4 etape înainte de final.

PSG poate bifa un transfer răsunător în această vară. Potrivit Calcio Mercato, Victor Osimhen (24 ani) a călătorit la Paris alături de impresarul său, Roberto Calenda, atacantul lui Napoli fiind o țintă a lui Nasser Al-Khelaifi.

„Campioana Italiei riscă să-l piardă pe Osimhen. Tocmai s-au reaprins zvonurile care vorbesc despre interesul Parisului pentru nigerian”, au scris jurnaliștii italieni.

Conform aceleiași surse, PSG încearcă să-l ademenească pe Victor Osimhen cu un salariu anual de 10 milioane de euro pe an, cu 5,5 milioane de euro mai mult decât câștigă la noua campioană a Italiei. Însă, chiar dacă îl conving pe jucător, parizienii trebuie să-i plătească lui Aurelio De Laurentiis cele 160 de milioane de euro pe care le solicită în schimbul golgheterului său.

