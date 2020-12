PSG ii platea zeci de milioane de euro lui Real Madrid pentru el, iar acum a fost dat AFARA! Starul care a ramas LIBER DE CONTRACT dupa ultimul scandal in care a fost implicat

PSG a dat afara un jucator pentru care platea o suma importanta in urma cu 4 ani.

Jese Rodriguez a fost dat afara de PSG dupa ultimul scandal sexual in care a fost implicat.

Jese a sosit la Paris in august 2016, cand Real Madrid incasa in schimbul sau nu mai putin de 25 de milioane de euro. Desi avea potentialul de a deveni un star al fotbalului mondial, viata din afara terenului i-a compromis cariera lui Jese.

Le Paris Saint-Germain et @JeseRodriguez10 se sont mis d’accord pour résilier le contrat du joueur, qui arrivait à expiration le 30 juin 2021. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 6, 2020

Recent, atacantul si-a inselat iubita cu o alta femeie, fiind prins in fapt intr-o camera de hotel. Pe internet au aparut si filmulete cu iubita sa in timp ce incerca sa intre peste Jese.

In ultimii patru ani, atacantul spaniol de 27 de ani a fost mai mult imprumutat la echipe ca Las Palmas, Stoke, Real Betis sau Sporting Lisabona.

In acest sezon, Jese a jucat doua meciuri in tricoul lui Paris Saint-Germain, in care a acumulat doar 22 de minute. In ciuda faptului ca mai avea contrat pe Parc de Princes pana in vara acestui an, PSG a anuntat oficial ca i-a reziliat contractul lui Jese.