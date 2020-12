A aparut filmarea halucinanta in care starul milionar de la PSG a fost prins inselandu-si iubita! Reactia femeii 

Jese Rodriguez si Aurah Ruiz formeaza unul dintre cele mai scandaloase cupluri.

Cei doi s-au certat si impacat de mai multe ori in ultimii ani, iar acum au fost vazuti din nou impreuna, cu ocazia aniversarii femeii. Jese si Aurah au impreuna un baiat.

Desi s-au impacat recent, pe retelele de socializare a aparut un clip in care Jese o insela pe Aurah, iar femeia a descoperit asta si l-a prins in timp ce era cu o alta femeie la hotel. Aurah a facut un real spectacol la camera fotbalistului, iar toata scena a fost surprinsa de unul dintre prietenii lui.

Jese a debutat la Real in 2011 si a avut o prima parte a carierei cu multe realizari, fiind considerat o viitoare bijuterie pe Bernabeu. Din cauza vietii extrasportive agitate si a accidentarilor, Jese nu a ajuns niciodata la nivelul asteptat. Atacantul a ajuns in 2016 la PSG, dar n-a reusit nimic in imperiul seicilor miliardari. Nu s-a impus nici in galaxia parisului, nici la echipele unde a fost imprumutat in ultimii 4 ani: Las Palmas, Stoke, Betis sau Sporting Lisabona. Jese mai are contract cu PSG pana in 2021.

In acest sezon, Jese a jucat doar doua meciuri in tricoul lui Paris Saint-Germain, in care a acumulat doar 22 de minute, insa fanii s-au aratat extrem de nemultumiti de atitudinea spaniolului si au cerut sa fie exclus din echipa.