Mbappe pleaca de la PSG! "Transferul este inevitabil." Anuntul a fost facut OFICIAL! Unde va merge sa joace starul francezilor

Transferul lui Mbappe prinde contur.

Vadim Vasilyev, fostul vicepresedinte al celor de la AS Monaco a dezvaluit cateva din discutiile avute cu starul celor de la PSG pe vremea cand acesta evolua in tricoul monegascilor.

Mbappe a fost ofertat de Real Madrid inca din acea perioada, dar atacantul nu credea ca este momentul potrivit sa plece din Franta. A ales PSG pentru a ramane acasa si a capata experienta de care avea nevoie.

"Cand se va intampla? Nu stiu exact. Dar transferul lui la Real Madrid este inevitabil. Real l-a ofertat si pe vremea cand evolua pentru noi, iar Kylian mi-a zis atunci: Vadim, pentru mine e prea curand. Nu am jucat mai mult de un an aici, in Franta. Nu vreau sa plec din Franta momentan, pentru ca vreau sa devin un mare fotbalist complet aici. Real Madrid o sa ma astepte", a spus fostul oficial de la AS Monaco.

Real Madrid vrea sa il transfere cu orice pret pe Mbappe in vara viitoare. Atacantul este tinta numarul 1 a lui Florentino Perez, care este pregatit sa ofere in schimbul jucatorului nu mai putin de 400 de milioane, suma confirmata de francezii de la Le Parisien.

De asemenea, cei de la Marca noteaza ca "Niciodata presedintele Realului nu a dorit la Real Madrid un fotbalist mai mult ca pe Mbappe."