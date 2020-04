Mbappe, mesaj public despre speculatiile viitorului transfer! "Toata lumea vorbeste, dar nimeni nu stie"

Transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid ar putea fi mutarea deceniului.

Florentino Perez, seful madrilenilor, vrea cu orice pret sa-l aduca pe starul francez pe Bernabeu, iar presa internationala speculeaza ca transferul s-ar putea realiza curand. Pentru moment, Mbappe nu si-a prelungit contractul cu PSG, care va expira in 2022, dar cel mai recent mesaj postat de acesta pe retelele sociale ar putea indica faptul ca atacantul nu se gandeste sa ii paraseasca pe campionii Frantei.

"Toata lumea vorbeste, dar nimeni nu stie! Imi e dor de echipa mea", a fost mesajul postat de Mbappe, alaturi de o fotografie cu el in tricoul PSG-ului.

#TBT

Everyone is talking, but nobody knows...????

MISS MY TEAM ❤️????... @PSG_inside pic.twitter.com/OgPHnfXYeZ