PSG pare că va avea de tras pentru un nou succes în Ligue 1! Acest sezon va fi unul strâns, cel puțin asta arătând primele 12 etape din campionat. Marseille și Lens sunt principalele echipe care pun presiune pe gruparea din Paris, dar campioana Europei are avantaj până acum.

În 11 meciuri disputate, PSG a adunat șapte victorii, trei remize și o înfrângere, cu 21 de goluri marcate și nouă primite. Se află pe locul 3 la ora actuală, dar are un meci mai puțin. Va juca abia duminică seară în etapa a 12-a, contra Lyon, în deplasare, în direct pe VOYO!

Este devansată momentan de Marseille și Lens, care au amândouă 25 de puncte. PSG are cu unul mai puțin.

PSG, probleme în Ligue 1. Marseille și Lens pun presiune

Referitor la gruparea Marseille, a trecut, sâmbătă (8 noiembrie), de Brest, pe terenul propriu, cu 3-0! Un succes fără istoric, semnat de golurile trecute în contul lui Angel Gomes (minutul 25), Mason Greenwood (minutul 33 – penalty) și Pierre-Emerick Aubameyang (minutul 81).

Antrenorul Roberto De Zerbi, fost fotbalist la CFR Cluj, este încântat de victoria bifată contra Brest, mai ales că a venit după cinci meciuri în care a fost consemnată doar o victorie.

”Au fost trei săptămâni foarte dificile. Am jucat miercuri și sâmbătă, miercuri și sâmbătă din nou. Totul se schimbă. Nu am jucat prea bine împotriva lui Angers SCO, împotriva Atalantei, la fel și la Auxerre.

În această seară am jucat foarte bine! Cred că în ultimele săptămâni am avut mai puțin decât meritam, nu am avut prea mult noroc.

Acum intrăm în pauză internațională. Suntem în frunte în această seară, e important să ne amintim asta pentru că poate cineva va uita”, a declarat antrenorul italian.

