Lovitura GREA primita de Buffon! Legendarul portar nu se astepta la ASTA cand a semnat cu PSG

Ajuns la 40 de ani, Buffon recunoaste ca are o misiune dificila la campioana Frantei!

Gianluigi Buffon a admis intr-un interviu ca nu este sigur de postul de titular la Paris Saint-Germain! Desi a inceput pe teren partidele cu Bayern Munchen si Arsenal de la International Champions Cup, Buffon spune ca nu are garantat locul in lupta cu Alphonse Areola si Kevin Trapp.

"Nu am vorbit cu nimeni dar este important pentru mine sa spun un lucru: in cariera mea de 24 de ani, nimeni nu mi-a spus vreodata: vei fi principalul portar. Cred ca trebuie sa te antrenezi din greu si sa fii in cea mai buna conditie cand se apeleaza la tine.



Si inca o data aici voi da tot ce am mai bun cand voi fi chemat de antrenor, dar si pentru a ajuta pe toata lumea sa progreseze. Asa ca am 2 functionalitati" a declarat Gianluigi Buffon intr-o conferinta de presa.