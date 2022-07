Dinamo traversează cea mai neagră perioadă din istoria clubului. Sezonul recent, „câinii roșii” au pierdut barajul de retrogradare/promovare cu U Cluj, 1-3 scor general, și au căzut în eșalonul secund. De asemenea, clubul din Ștefan cel Mare se confruntă și cu datorii uriașe, de aproape 7 milioane de euro, după spusele lui Mircea Rednic (60 ani).

Cosmin Matei (30 ani) a fost pe teren în returul cu U Cluj. Autorul pasei decisive la reușita lui Vlad Morar (28 ani) a mărturisit că a trecut prin momente cumplite după ce Dinamo a retrogradat și că s-a exteriorizat abia după ce meciul s-a sfârșit.

Cosmin Matei: „Dacă aveam puțină șansă puteam să schimbăm soarta!”

„Da, după retrogradare, eu, cei care au fost alături de mine știu. O noapte după meci nu am dormit, am dormit următoarea noaptea. Da, am plâns. Nu la stadion, dar când am ajuns acasă am ajuns să realizez gravitatea situației, toată lumea vorbea la televizor, am văzut și fazele cu mine când am lovit bara, atunci am început să plâng. Mă gândeam că dacă aveam puțină șansă puteam să schimbăm soarta”, a declarat Cosmin Matei pentru PRO Arena și www.sport.ro.

Cosmin Matei și-a găsit rapid angajament după retrogradarea lui Dinamo. Mijlocașul ofensiv a fost curtat de Sepsi OSK și a semnat un contract valabil până în vara lui 2024.