Victoria finalului de cariera pentru Banel! Ce a reusit echipa sa

Banel Nicolita e aproape de promovarea in C cu Faurei, echipa unde e presedinte, antrenor si jucator!

Faurei a castigat cu 8-0 in ultima etapa, pe terenul lui ACSC Cazasu si e la 8 puncte de locul 2 in play-off-ul din Braila, cu doua etape ramase de jucat. Banel se pregateste acum de barajul pentru liga a 3-a, pe care il va disputa cu liderul din Galati.



Nicolita (33 de ani) a fost vedeta sezonului la Faurei. Fostul stelist a revenit acasa dupa ce a ramas liber de contract in iarna. Ultima data, Nicoltia evoluase la Aris Limassol, in prima liga din Cipru.