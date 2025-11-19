Pițurcă (69 de ani) a antrenat ultima dată la Universitatea Craiova, unde a rezistat doar patru luni și a plecat în ianuarie 2020. De atunci, fostul selecționer a stat departe de banca tehnică, însă acum anunță că ar putea fi convins să revină asupra deciziei.

Victor Pițurcă: "În România aș mai antrena doar la Steaua. Mă gândeam la o echipă bună din Golf"



Miercuri după-amiază, Pițurcă a fost prezent la lansarea documentarului "Bölöni – Legenda care ne leagă", iar inițial s-a arătat sceptic cu privire la o revenire în antrenorat.



"Dacă mai revin în antrenorat? Nu cred că mai revin, dar cine știe cum s-ar putea întâmpla lucrul ăsta. Sunt la o vârstă, mă simt bine cum sunt, iar această meserie e foarte dificilă", a spus inițial Pițurcă.



Ulterior, fostul selecționer a spus că ar putea fi tentat să antreneze din nou în zona Golfului, după ce în trecut a mai pregătit-o pe Al Ittihad, în Arabia Saudită.



"Un proiect care m-ar convinge să revin în antrenorat? Nu neapărat în țară, pentru că am spus deja că în țară voi mai antrena doar Steaua. Cine știe? Nu zic nu sută la sută unei reveniri în antrenorat. Se poate întâmpla să fiu convins într-un fel. Mă gândeam tot în Golf. Cine știe, poate o echipă bună de locurile 1-3. Poate aș putea fi convins", a mai spus Pițurcă.

Victor Pițurcă: "Mă gândesc tot timpul că n-am reușit o calificare la Campionatul Mondial"



Selecționer al României în trei mandate diferite, ultima dată în 2014, Pițurcă a vorbit și despre o eventuală revenire în acest rol: "La echipa națională am renunțat într-un moment foarte bun pentru mine. Sigur că mă gândesc tot timpul că n-am reușit o calificare la Campionatul Mondial. Mă bate acest gând. Cine știe? Eu cred că nu, dar...".

Victor Pițurcă a fost selecționerul României la EURO 2008, acolo unde tricolorii au înfruntat Franța (0-0), Italia (1-1) și Olanda (0-2) în faza grupelor.

