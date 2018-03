SURPRIZA URIASA! Care ar putea fi ULTIMUL meci jucat vreodata in TEMPLUL Stelei din Ghencea

Stadionul Ghencea intra in reconstructie peste cateva luni. In locul actualei arene va fi ridicata una ultramoderna.

Valoarea investitiei va ajunge la aproape 70 de milioane de euro. Noul Ghencea va avea 30 000 de locuri.

Andrei Predescu, vedeta Stelei din liga a 4-a, spune ca ros-albastrii iau in calcul sa joace derby-ul cu Rapid pe stadionul central din Ghencea. Asa vor sa se desparta de templul marilor meciuri ale Stelei si ale nationalei Romaniei din ultimii 30 de ani.

"Mi-ar placea foarte mult sa se joace pe Ghencea, am inteles ca exista si varianta aceasta. Poate fi un meci de ramas-bun inainte de reconstructie. Prima varianta e National Arena, un stadion mare, modern, pe care orice fotbalist ar vrea sa joace. Dar sunt singur ca daca am juca la noi acasa stadionul ar fi plin si alta ar fi atmosfera. Suporterii ne-ar impinge de la spate. National Arena e un stadion care ar atrage foarte multa lume neutra la meci, nu stiu cat ne ajuta asta. Pe noi ne ajuta sa fie cat mai multi stelisti adevarati care sa ne impinga de la spate", a spus Predescu pentru PRO Sport.