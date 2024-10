România a bifat, în Cehia, contra reprezentativei gazdă, primul succes din sezonul 2024-2025 al Elite League.

Din echipa României a făcut parte și rapidistul Rareș Pop, care după meci i-a trimis antrenorului său de la club, Marius Șumudică, un mesaj prin care și-a cerut scuze pentru prestația sa din meciul cu Cehia.

Mesajul lui Pop pentru Șumudică

"Mi-a trimis un mesaj după meci. Am rămas blocat când l-am auzit… Mi-a spus «Domn profesor, sunt dezamăgit de ceea ce am făcut, vă rog frumos să mă scuzați!». Deci am înghețat… A intrat prin minutul 50 și ceva la meciul din Muntenegru. Este un băiat de un bun simț ieșit din comun.



Stați să mă uit în agendă să-l citesc exact. Un băiat de un caracter extraordinar, care pe mine m-a lăsat… «Bună seara! Rareș Pop sunt… Am avut astăzi meci și am intrat pe parcurs. Nu știu dacă ați văzut meciul, dar nu am avut o atitudine deloc potrivită. Vă cer scuze!»", a spus Marius Șumudică pentru Fanatik.



Lotul folosit de Costin Curelea la partida cu Cehia: Vlad Răfăilă – 16. Andrei Dorobanțu, 4. Ștefan Duțu, 5. Răzvan Pașcalău, 21. Matteo Duțu, 18. Antonio David (3. Alexandru Șuteu ’65)– 20. Ștefan Bană (8. Rareș Pop ’54), 11. Alin Boțogan (17. Denis Rența ’88), 6. Robert Jălade (14. Ionuț Pop ’65), 7. Alexandru Musi (C) (9. Atanas Trică 65′) – 25. Alexandru Stan (24. Adrian Caragea ’54).



Pentru naționala U21 urmează un duel cu Elveția U20, programat luni, ora 19:00, stadion "Eugen Popesc", Târgoviște.