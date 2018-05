Unic in Romania! O echipa formata 100% din straini vrea sa joace in campionat! Au disputat deja primul meci si au in lot un jucator de la Sevilla

Bucharest Nomads e un club care are toate sansele sa atraga atentia sezoanele viitoare!

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Un grup de straini stabiliti la Bucuresti vrea sa inscrie o echipa in liga a 5-a. Fotbalistii vor fi aproape in totalitate stranieri. Chiar daca initial nu-si propun decat sa se distreze impreuna, expatii au de gand sa tinteasca obiective mai importante odata cu intrarea in competitiile oficiale.

"Am inceput totul pe un grup de facebook. L-am creat pentru a juca fotbal de distractie si am primit niste oferte de meciuri amicale. Asa ne-am gandit sa construim o echipa in adevaratul sens al cuvantului", spune Charlie Craven, jucator si responsabil de comunicare al proiectului.

In weekend, chair in ziua finalei Champions League, Nomads au primit vizita unei echipe din Anglia. Si ei amatori, britanicii au venit la Bucuresti special pentru a deschide istoria echipei strainilor din Bucuresti.

"Am avut 17 jucatori in lot, 14 au fost straini si 3 romani. Am vrea sa ne inscriem in liga a 5-a, dar nu sunt sigur ca suntem pregatiti. Sambata a fost abia al 2-lea nostru joc impreuna. Trebuie sa facem multe lucruri mai bine decat am facut-o sambata. Pe termen lung, obiectivul e sa ne inscriem in campionat. Am vrea ca asta sa se intample din sezonul viitor. Daca nu, cel tarziu peste un an", spune Craven pentru www.sport.ro

Nomads au castigat meciul cu Royal Regina, 10-7.

"Am intalnit o echipa de amatori din Essex. Au castigat doua cupe sezonul asta in ligile de amatori!", explica Charlie, care preda limba engleza la o scoala particulara.

"Am vrea sa ne gasim un antrenor. Trebuie sa ne imbunatatim jocul si sa ne conduca cineva in teren! Planul pe termen lung. obiectivul e sa intram oficial in ligile din Romania si sa ne castigam cat mai multi suporteri", anunta nomazii.

Viitorii jucatori ai lui Nomads provin din medii cat se poate de diferite. Fotbalisti amatori de 10 nationalitati vor juca pentru echipa. Printre ei, inclusiv un fost fotbalist la Sevilla B.

"Cei mai multi dintre noi suntem profesori, afaceristi sau angajati in companii multinationale. Avem 10 nationaltiati diferite in echipa! Si un patron de hostel e in grupul nostru. Cel mai cunoscut jucator e Javier Chaves Marcos, a jucat la Sevilla, apoi in liga a 3-a din Spania. Recent, s-a mutat in Romania cu jobul si vine sa joace alaturi de noi pentru distractie. Se simte bine, chiar daca noi nu suntem la acelasi nivel", spune Craven, care e fan Stoke City.

Dincolo de promovarile pe care spera sa le obtina, fotbalistii de duminica vor si sa-si gaseasca o familie in Romania cu ajutorul fotbalului: "Fiecare dintre noi incearca sa-si asume responsabilitati in cadrul clubului. Vrem sa avem cat mai multi fani, sa fim prezenti si in social media cat se poate. Cred ca Bucharest Nomads e un proiect foarte bun. Suntem deschisi sa primim pe oricine vrea sa joace pentru noi. Le oferim jucatorilor o familie, cred ca asta conteaza foarte mult, mai ales ca majoritatea sunt la mii de kilometri departare de rudele lor".