(P) CATE SUPERPARIURI PRINZI IN PRELIMINARIILE EURO 2020?

Azi si maine se joaca 25 de meciuri in etapa a 3-a a Preliminariilor Euro 2020! Preliminarii de 3+ in primele doua etape, in care media de goluri pe meci e de 3.08! O campanie in care egalurile au fost pana acum extrem de putine: doar 9, in 50 de meciuri jucate. Pariul 12 (victorie gazde sau victorie oaspeti) a fost prins in 82% dintre meciuri. 4 dintre cele mai tari meciuri se vor juca azi si maine in Ucraina, Norvegia, Croatia si Turcia. Prinde si tu cat mai multe pariuri castigatoare la Superbet pe meciurile din preliminariile Europeanului!

Forteaza diseara Tadic & Jovic victoria contra Ucrainei?

Doua echipe in forma, care si-au castigat grupele din Liga Natiunilor si care au astfel un as in maneca in ceea ce priveste calificarea. Mai mult, ele ar putea fi ajutate si de un eventual triumf al Portugaliei in turneul final al Ligii Natiunilor, situatie in care locurile 2 si 3 din aceasta grupa B ar duce la Euro. Ramane de vazut cum vor gestiona cele doua adversare partida de azi. Selectionerul sarb Mladen Krstajic a lasat sa se inteleaga faptul ca plavii se multumesc si cu egalul. In palmaresul direct, 3 meciuri amicale, toate castigate de ucrainieni, fara gol primit! Dar in conditiile in care ucrainienilor le lipsesc Yarmolenko, Morais si Marlos, Tadic & Jovic ar putea sa forteze victoria pe un teren pe care Ucraina a castigat 14 dintre cele 16 meciuri jucate, remizand in celelalte doua partide. Primul meci oficial ar putea aduce o premiera in palmaresul direct: o remiza (cota 3 pentru X la Superbet) sau o victorie Serbia (cota 2.90 pentru 2 la Superbet).

Romania obligata sa castige in Norvegia!

Tot azi, in grupa cu cele mai multe goluri marcate (22) - grupa F, Tricolorii joaca la Oslo un meci in care un eventual 1 prins de pariori ar compromite in mare masura sansele la calificare pentru echipa tarii noastre. Romania merge la victorie, insa ramane de vazut cati pariori vor miza pe un 2 in acest meci. In palmaresul direct, Romania conduce cu 4-2 la victorii. Celelalte 5 dueluri directe s-au incheiat la egalitate. Insa Norvegia e neinvinsa acasa de 11 meciuri (8 victorii, 3 egaluri) si n-a primit gol in 4 dintre ultimele 5 meciuri jucate pe teren propriu. Totusi, precedentul meci jucat la Oslo s-a incheiat 3-3, contra Suediei! Un festival de goluri, intr-o grupa in care 5 dintre cele 6 partide jucate pana acum au fost meciuri in care pariul GGsau 3+ a adus bani pariorilor! Acum, la Superbet are cota 1.75.

Poate fi Balonul de Aur Modric decisiv impotriva Tarii Galilor?

Ziua de sambata incepe la 16:00 cu un duel intre Modric si Bale. Vicecampioana mondiala Croatia a pierdut surprinzator in Ungaria in etapa a 2-a si se afla in acest moment la egalitate de puncte, 3, cu Tara Galilor, Slovacia si Ungaria. Neinvinsi in meciurile jucate la Osjek (9 victorii, 2 egaluri), croatii se confrunta cu probleme de lot: Rakitic, Rebic, Bradaric, Vlasic si Rog vor absenta. Selectionerul galezilor, SuperLegenda Ryan Giggs nu-l va putea utiliza pe Ramsey, dar anunta ca Bale e SuperMotivat. Galezii au pierdut in doar 3 dintre ultimele 11 deplasari. Insa croatii n-au mai fost invinsi acasa de aproape 6 ani (octombrie 2013, 1-2 cu Belgia). Cu toate acestea, croatii sunt vulnerabili la fazele fixe. Au primit in aceste momente ale jocului 12 goluri in ultimele 16 meciuri. Ultimele 5 meciuri jucate de croati au fost partide in care ambele echipe au inscris si s-au marcat cel putin 3 goluri. Pariul GG3+ e acum la cota 2.75 la Superbet!

Campioana Mondiala Franta contra unui adversar in SuperRevenire de forma!

Tot sambata, dar de la 21:45, Franta joaca pe terenul Turciei, echipa in fata careia a castigat toate cele 4 meciuri directe. Ambele echipe sunt in forma (au castigat ultimele 4 meciuri jucate) si au un moral ridicat, dupa SuperStartul din actualele preliminarii: 6 puncte din 6 posibile castigate. Partida nu se joaca la Istanbul ci la Konya, dar atmosfera va fi cu siguranta una incendiara. La centru va fi Damir Skomina, arbitrul Finalei Ligii Campionilor Tottenham-Liverpool. Pogba, Griezmann, Mbappe si Golgheterul Europa League Giroud vor sa mentina procentajul de 100% al Les Bleus contra turcilor. Insa noul selectioner Senol Gunes a egalat problemele defensive din mandatul lui Mircea Lucescu si Turcia a primit un singur gol in ultimele 4 meciuri jucate. Gunes este selectionerul care a condus Turcia spre SuperPerformanta de la Mondialul din 2002, cand otomanii au castigat medalia de bronz. Va reusi sa nu piarda in fata lui Deschamps? 1X in Turcia-Franta a ajuns la 2.5 pe Superbet.

