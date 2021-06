"Sunt 5 variante pentru nationala U21!" Un oficial anunta ca Federatia e aproape sa-i gasesasca inlocuitor lui Mutu

Nationala de tineret inca nu are selectioner, dupa plecarea lui Mutu.

Ramasa fara selectioner, nationala U21 a Romaniei este aproape de a-si rezolva problema, dupa cum anunta directorul tehnic la Federatiei, Mihai Stoichita. Totodata, FRF cauta un selectioner si pentru nationala U20, care a fost infiintata la finalul anului trecut "din dorinta de a oferi in continuare meciuri internationale generatiilor Under 19 care incheie ciclul, eliminand astfel ecartul dintre Under 19 si Under 21".

"Nu stiu cine va fi noul antrenor. Au fost vreo 12, au ramas acum cinci. Dintre toti 12, cred ca putem alege doi antrenori (unul pentru nationala U20 si unul pentru nationala U21). Pentru nationala U21 sunt cinci.

Trebuie sa tii cont de experienta internationala, sa nu aiba emotii cand sta in fata unei echipe, sa ai caracter puternic, sa ai idei pozitive despre fotbal", a declarat Mihai Stoichita, la Digisport.