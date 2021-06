"Putea sa fie cel mai scump jucator din Romania!" Becali a refuzat oferta cu care putea sa doboare recordul lui Man! Anuntul momentului

Tavi Popescu ar putea deveni cel mai scump jucator transferat din fotbalul romanesc.

Victor Becali a recunoscut, pentru DigiSport, ca Octavian Popescu a fost ofertat de un club din afara, care ii oferea lui FCSB 13 milioane de euro in schimbul sau.

”Oferta pentru Octavian Popescu a existat, nu pot spune daca a fost din Italia. Octavian Popescu are 18 ani, e normal sa fie urmarit de cluburile importante, ei stiu tosi jucatorii. A existat oferta, a fost refuzata, vedem ce va fi.

El putea deja sa fie cel mai scump jucator din Romania, dar n-a fost sa fie. Gigi Becali e cel care hotaraste. El mai poate avea oferte, importante sunt evolusiile”, a declarat Victor Becali, pentru sursa citata.

Victor Becali a vorbit si despre soarta lui Dennis Man si Valentin Mihaila, fotbalisti ce au retrogradat la sfarsitul sezonului trecut si care vor lupta, alaturi de marele Buffon, pentru promovarea in Serie A.

"Nu e o tragedie daca vor juca in Serie B. S-a dus Buffon in Serie B, au jucat si alsii, Chiellini, Hagi, Mateus, Raducioiu. Un an de Serie B poate fi foarte bun. Ei fac parte din proiectul Parmei, miscari sunt foarte pusine acum. Nu e 100% ca raman, ei sunt jucatorii Parmei, daca va veni o oferta tentanta, nu se stie.

Cred ca asta si ideea pentru care l-au adus pe Buffon, el poate apara in continuare. A avut si alte oferte, dar a ales sa se intoarca unde a inceput fotbalul. Tosi au de invasat de la Buffon, el poate fi cel care strange grupul asta de tineri si sa promoveze", a transmis Victor Becali.