Steaua, DIRECT in B?! Anuntul lui Lacatus inaintea derby-ului URIAS cu Rapid

Stelistii se lupta pentru promovarea in C cu Rapid. Ambele echipe ar putea sa dispara din liga bucuresteana la anul!

Bucurati-va de fotbal! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Chiar daca exista un singur loc pentru barajul regional, ros-albastrii se gandesc si la o varianta asemanatoare celei aplicate de FRF in cazul Craiovei. La conferinta de presa dinaintea meciului cu Rapid, Lacatus a vorbit si despre intentia lui Becali de a bloca drumul CSA spre liga a doua prin intermediul satelitului FCSB. In cazul in care CSA Steaua va promova sportiv in C, va fi repartizata in aceeasi serie cu echipa secunda a clubului detinut de Becali.

"Nici nu stiu pe ce loc este echipa a doua a FCSB-ului in liga a 3-a. Si daca noi facem un pas si sarim peste Liga 3 si ajungem in B? Craiova a fuzionat cu cineva? Nu. A ajuns direct in liga a 2-a! Se poate intampla orice la noi. Nu am discutat ce se va intampla in cazul in care nu promovam. Obiectivul e clar, nu cred ca putem sa ratam promovarea", a spus Lacatus.