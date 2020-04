Stadionul Ghencea ar putea sa gazduiasca meciuri la Euro! Anuntul de ULTIMA ORA al lui Gica Popescu

EURO 2020 a fost amanat pentru anul viitor din cauza pandemiei de coronavirus, iar Romania poate sa profite.

Bucurestiul a reconfirmat ferm, prin intermediul ministrului Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, faptul ca partidele programate se vor desfasura asa cum era planuit. Capitala va gazdui 4 partide, 3 in grupe si una in optimile de finala, insa ministrul a facut precizari in contextul in care mai multe orase se confrunta cu dificultati si vor sa renunte la organizare.

Ionut Stroe e de parere ca Bucurestiul poate sa preia si alte meciuri, pe langa cele 4 atribuite initial, iar Gica Popescu, ambasador al turneului final, a declarat ca stadionul Ghencea poate sa gazduiasca partide de la Campionatul European.

"Sunt convins ca daca organizam anul acesta Euro 2020, l-am fi organizat foarte bine si am fi avut doua dintre cele trei stadioane gata de antrenament. Avand stadionul Ghencea terminat, ar putea fi preluate meciuri pentru Euro pe terenul Ghencea", a spus Popescu, pentru Antena Sport.

Dintre cele 3 stadioane care se construiesc in Bucuresti pentru a gazdui antrenamentele echipelor de la Campionatul European, Ghencea este cel mai aproape de finalizare. Noua arena a costat peste 90 de milioane de euro si va avea 31.000 de locuri, devenind una dintre cele mai moderne din tara.

Arcul de Triumf si Giulesti sunt si ele in plin proces de constructie, urmand a fi finalizate cel mai tarziu in luna octombrie.