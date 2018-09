Scandal urias pentru pustiul care rupe norii la PSG: "Poate juca doar pentru Franta sau Moldova! Romania nu are nicio sansa!"

Virgiliu Postalachi este unul dintre tinerii in care seicii de la PSG isi pun cele mai mari sperante.

Fotbalistul in varsta de 18 ani a impresionat la juniori, iar in aceasta vara s-a facut remarcat si in meciurile amicale ale echipei mari a PSG-ului. Trei federatii se lupta pentru Postalachi. Francezii, romanii si moldovenii l-ar vrea in nationalele lor.

Postalachi a refuzat federatia din Moldova, dar si pe cea din Franta si vrea sa joace pentru Romania. Pavel Ciobanu, presedintele Federatiei de Fotbal din Moldova, spune ca FRF nu are nici cea mai mica sansa de a-l aduce pe Postalachi deoarece tanarul fotbalist nu a jucat nici macar o zi in fotbalul romanesc.

"Postolachi, conform regulilor FIFA, poate juca doar pentru nationala Frantei sau cea a Moldovei. El s-a intalnit cu fratii nostri de la Federatia din Romania. Nu stiu ce au vorbit, dar mai spun inca o data ca nu au nicio sansa. El nu a trait nicio o zi in Romania. Daca bunicii erau nascuti in Romania, nu exista nicio intrebare, dar toti sunt nascuti in Moldova, dupa anul 1940. Nu stiu ce poate sa se intample ca sa fie incalcate regulile ca sa joace la nationala Romaniei. El poate juca doar pentru Franta, ca a locuit acolo de la trei ani, si pentru Moldova, pentru ca s-a nascut aici", a declarat Pavel Ciobanu pentru Canal3.

Postalachi a primit convocarea de la federatia din Moldova, insa nu a oferit niciun raspuns chiar daca Moldova are meci sambata, in Nations League, contra reprezentativei din Luxemburg.