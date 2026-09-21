Salariu faraonic pentru Ionuț Chirilă! Cât plătește, de fapt, CS Dinamo pentru ultimul loc în Liga 2

Salariu faraonic pentru Ionuț Chirilă! Cât plătește, de fapt, CS Dinamo pentru ultimul loc în Liga 2 Fotbal intern
SPORT.RO
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Ionuț Chirilă primește un salariu important la CS Dinamo.

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Ionuț Chirilă a revenit în această vară în „iarbă”. Tehnicianul a ales să vină la CS Dinamo, asta după ce formația a rămas în eșalonul secund.

Salariu faraonic pentru Ionuț Chirilă la CS Dinamo

Instalat în luna iunie pe banca tehnică, antrenorul a avut la dispoziție foarte puțin jucători. Motivul? Decizia de rămânere în Liga 2 a fost anunțată târziu, astfel că fotbaliștii și-au găsit, între timp, alte angajamente.

De la momentul revenirii, Ionuț Chirilă a folosit foarte mulți jucători tineri. Totuși, lipsa de experiență și-a spus cuvântul, CS Dinamo fiind lanterna roșie în clasament, cu doar trei puncte acumulate.

Singura victorie în Liga 2 a fost obținută în deplasare, scor 1-2 contra Chindiei Târgoviște. În contextul în care au fost acumulate doar trei puncte, fanii se întreabă ce salariu are, de fapt, Ionuț Chirilă. Potrivit TRUmedia, CS Dinamo îi oferă o remunerație lunară de 7.000 de euro. Suma nu este deloc mică, în condițiile în care mulți A1 nu primesc atâția bani nici în SuperLiga.

Perspectivele sunt totuși îmbucurătoare, obiectivele clubului fiind menținerea în eșalonul secund, dar și promovarea „grădiniței”, așa cum îi numește Chirilă pe tinerii jucători

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Ionuț Chirilă
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Aethan Yohannes, internațional american și eritreean, va juca în Ștefan cel Mare

Născut în SUA, cu selecții atât la naționalele de juniori americane, cât și la reprezentativa de seniori din Eritreea (acolo unde este coleg cu Oliver Hintsa, atacantul lui Dinamo din Superligă), Yohannes a fost transferat din Olanda, de la divizionara secundă Almere City FC.

El a mai jucat, printre altele, la juniorii lui DC United și AZ Alkmaar și la tineretul lui Den Bosch, iar acum a semnat cu CS Dinamo un contract pe două sezoane.

La cei 22 de ani ai săi, fotbalistul poate fi considerat un veteran în echipa lui Ionuț Chirilă, tehnician care folosește etapă de etapă copii de 16-17 ani inclusiv în primul ”unsprezece”.

Ionuț Chirilă pentru Sport.ro: ”Avem nevoie de jucători puternici, care să țină mijlocul, pentru că eu sunt cu grădinița după mine”

Contactat de Sport.ro, antrenorul lui CS Dinamo ne-a oferit mai multe informații despre Aethan Yohannes.

”L-am văzut și mi-a plăcut, pentru mine este important că are patru ani la AZ Alkmaar, deci vine cu școala olandeză. Este un jucător puternic, are știința jocului, sigur că acum trebuie să se integreze în echipa noastră. Numai ce i-au ieșit actele, deci este bun de joc. Să vedem, marți avem meci la Târgu Mureș, înainte de pauza de campionat.

Mie-mi place, poate să crească, iar noi avem nevoie de jucători puternici din punct de vedere fizic, de forță, care să țină puțin mijlocul terenului, pentru că eu sunt cu grădinița după mine, am 14 juniori în echipă.

Și are o viteză foarte bună pentru un mijlocaș central la închidere, pot juca și 4-4-2 cu el, este un bun pasator. Repet: vede bine jocul, iar față de ceilalți are un plus de forță fizică”, l-a descris Ionuț Chirilă pe noul său jucător.

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