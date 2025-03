Site-ul Golazo prezintă un material în care un antrenor de fotbal de copii este filmat în timpul meciurilor cum înjură și zbiară de față cu toți părinții.



Este vorba de Cristi Gafita, fost fotbalist și antrenor cu licență B UEFA. În timpul meciurilor organizate de AMFB, se aud de pe margine injurii care nu au ce căuta pe banca tehnică a unei echipe de fotbal, cu atât mai mult când vorbim de copii de 14 ani.



“Ești jucător de 2 lei!” Cum se apără Gafița



Din staff-ul lui Gafița face parte și Florin Matache, fostul portar a lui Dinamo.

"Idiotule, prostule, jegosule", sunt doar câteva dintre apelativele cu care se adresează mai tot timpul Cristi Gafita, juniorilor de 14 ani, potrivit Golazo.



"Eu n-o să încerc să susțin că nu e adevărat, dar trebuie să înțelegi situația completă, nu doar scoasă din context. Grupa aceasta U15 e una pe care eu o am de zece ani. Și sunt cam aceiași copii. De ce ar fi rămas cu mine și ei, și părinții, dacă eu m-aș purta urât cu ei?



Eu știu foarte bine că nu e în regulă, doar că mă aprind în timpul meciurilor. Sunt copiii mei de suflet și încerc să-i ajut, pentru ei fac așa ceva. Eu n-am ajuns fotbalist bun fiindcă am fost retardul retarzilor! Vreau să mă asigur că ei nu vor repeta experiența mea. Am fost campion de juniori cu UTA, mă voia Roma, dar nu am mers fiindcă eram cu o gagică la mare. În locul meu s-a dus Adrian Piț, dacă îl mai ții minte", a declarat Gafița, pentru sursa mai sus menționată.