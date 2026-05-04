Rapid are deja înlocuitorul lui Gâlcă: „Se poate vorbi“

Când giuleștenii au disputat deja șase meciuri în play-off, bilanțul e extrem de slab: o singură victorie, un egal și patru înfrângeri. Iar drama e cu atât mai mare cu cât Rapid a abordat play-off-ul la doar 2 puncte de liderul Universitatea Craiova!

„Blestemul“ care urmărește echipa Rapidului în era Șucu e pe cale să se prelungească și în mandatul lui Costel Gâlcă (54 de ani).

Ioan Becali, întrebat direct despre schimbarea lui Gâlcă, la Rapid, cu Pancu

Având în vedere că giuleștenii, nu că au ieșit din lupta pentru titlu, dar vor rata, foarte probabil, și cupele europene, e clar că zilele lui Gâlcă pe bancă sunt numărate. În dialog cu Fanatik, Ioan Becali a confirmat această situație printre rânduri.

„Pe Costel, din reacțiile lui, nu îl văd un băiat fericit. A fost pe primul loc. A intrat în play-off și pierde tot. Nu știu ce contract are. De obicei, Gâlcă semnează contracte cu clauză de reziliere. E un context civilizat. Dacă intri în cupele europene, se prelungește“, a spus Giovanni.

Dar având în vedere că Rapid e departe de locul 4, nu neapărat ca punctaj, ci ca joc, prinde contur un scenariu pentru sezonul viitor. Concret, s-a vehiculat că Gâlcă poate fi înlocuit cu Daniel Pancu (48 de ani), actualmente la CFR.

„Am vorbit cu Pancu. El a spus că preferă să rămână la CFR Cluj. Niciodată să nu spui niciodată (n.r. – referitor la numirea lui Pancu, la Rapid), poate să vină o ofertă. El e rapidist. E profesionist, dar e rapidist. Dacă Gâlcă nu rămâne la Rapid, se poate vorbi. Dar eu nu cred că Rapid va lua decizia de a-l înlocui pe Gâlcă“, a explicat Ioan Becali.