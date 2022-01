Pleacă piesele de bază de pe tabla de șah a lui Iftime? ”În momentul acesta există discuții”

Singura reprezentantă a Moldovei din Liga 1 este una dintre cele mai apreciate echipe din Liga 1, iar Marius Croitoru pare să își fi construit un imperiu în orașul nordic. Acesta este apreciat pentru calitatea sa de a aduce străini de mare valoare în România.

Ce spune Marius Croitoru

Totuși, trei oameni importanți ar putea pleca de la echipă în această iarnă. Cuplul defensiv Joyskim Dawa și Bogdan Racovițan și închizătorul Malcolm Edjouma au oferte din străinătate, iar Marius Croitoru crede că aceștia ar putea pleca în această vară.

”(n.r. Malcom Edjouma) Joacă foarte bine, este unul dintre cei mai constanţi mijlocaşi, cred că cel mai bun, în momentul aceste între primii trei şi cifrele spun acest lucru, că e numărul unu în România.

(n.r. în România vindeţi?) Dacă vor exista oferte, cereri, cu siguranţă da. (n.r. există oferte?) Există în momentul acesta o discuţie pentru Racoviţan şi pentru Dawa la un club din străinătate.

Plus că Malcom are ofertă clară din Ungaria. Se ştiu deja jucătorii care vor veni la Botoşani, in funcţie de ce va pleca, voi fi nevoit să aduc.

În rest, nu mă interesează, pentru că eu consider că trebuie să faci schimbări atunci când lucrurile nu merg”, a declarat Marius Croitoru, pentru Telekom Sport.