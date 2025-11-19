GALERIE FOTO Valentin Ceaușescu, prezent la lansarea filmului lui Boloni! Cum a reacționat legendarul fotbalist când l-a văzut

Miercuri, 19 noiembrie, a avut loc lansarea oficială a documentarului despre viața legendarului Laszlo Boloni.

La lansarea filmului, a fost prezent și Valentin Ceaușescu, fiul soților Nicolae și Elena Ceaușescu, cel considerat a fi protectorul echipei Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986.

Cum a fost surprins Valentin Ceaușescu la lansarea filmului lui Laszlo Boloni

Valentin Ceaușescu a rămas apropiat de Laszlo Boloni, astfel că nu putea lipsi de la premiera documentarului.

În momentul în care s-au întâlnit, cei doi s-au îmbrățișat călduros și au intrat braț la braț în sala de cinema. Apoi, Valentin Ceaușescu s-a întreținut timp de câteva minute cu fostul patron de la Rapid, George Copos, dar și cu frații Ioan și Victor Becali.

Ultimul fiu rămas în viață al cuplului Ceaușescu apare și el în documentarul dedicat lui Laszlo Boloni.

În urmă cu doar câteva săptămâni, au apărut unele informații conform cărora Valentin Ceaușescu se luptă cu o boală gravă și are nevoie de un tratament costisitor refuzat de stat.

La acel moment, Boloni infirma aceste zvonuri: ”Nu este adevărat, am vorbit cu el. E bine. Mă rog, la vârsta noastră a spune că ești bine din punct de vedere medical e ceva relativ. De la o anumită vârstă, toți avem probleme”.

”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
A &icirc;nțeles greșit! Gigi Becali i-a decis soarta &icirc;n direct, dar fotbalistul nu se teme de patronul FCSB
&rdquo;De ce nu a apărut Cristiano Ronaldo &icirc;n documentar?&rdquo; Răspunsul dat de Laszlo Boloni
Ioan Becali a răbufnit c&acirc;nd a auzit prețul lui Louis Munteanu: &Icirc;nseamnă că o luăm razna!
Ladislau Boloni, răspuns direct c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat despre revenirea pe banca naționalei Rom&acirc;niei
Nu am greșit! Starul lui Cosmin Contra exultă: Aici am găsit oameni incredibili
Mircea Lucescu a plecat de la interviu după ce a aflat posibilii adversari de la baraj. Ce a spus după meciul cu San Marino

Andrei Rațiu, mesaj ferm către coechipierii săi după Rom&acirc;nia - San Marino 7-1: &bdquo;Sunt dezamăgit! Trebuie să venim cu altă mentalitate&rdquo;

Gregory Tade: &bdquo;Gigi Becali e un măscărici&rdquo;. Fostul golgheter iese la atac: &bdquo;Reghecampf mi-a distrus cariera&rdquo;

Rom&acirc;nia - San Marino 7-1! Tricolorii au făcut spectacol &icirc;ntr-o partidă &icirc;ncepută rușinos

Gigi Becali, reacție &icirc;n forță după ce arabii au luat decizia finală &icirc;n cazul lui Florinel Coman

S-a stabilit! Care sunt cei patru posibili adversari ai Rom&acirc;niei la barajul pentru Cupa Mondială

&rdquo;De ce nu a apărut Cristiano Ronaldo &icirc;n documentar?&rdquo; Răspunsul dat de Laszlo Boloni
Ioan Becali a răbufnit c&acirc;nd a auzit prețul lui Louis Munteanu: &Icirc;nseamnă că o luăm razna!
Victor Pițurcă, gata să revină pe bancă: O echipă de locurile 1-3! &Icirc;n Rom&acirc;nia doar acolo aș antrena
Ladislau Boloni, răspuns direct c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat despre revenirea pe banca naționalei Rom&acirc;niei
Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: Ar fi de vis pentru noi
Selecționer nou anunțat astăzi de FRF! C&acirc;nd va debuta pe banca tehnică fostul atacant al lui Rapid
Valentin Ceaușescu, omul care l-a convins pe Anghel Iordănescu. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la Steaua
Peluza Sud, &icirc;n război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare &icirc;n Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Cum a reacționat Ladislau Boloni c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă preia echipa națională a Rom&acirc;niei
Ladislau Boloni a dat verdictul despre Ianis Hagi
