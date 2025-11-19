La lansarea filmului, a fost prezent și Valentin Ceaușescu, fiul soților Nicolae și Elena Ceaușescu, cel considerat a fi protectorul echipei Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986.

Valentin Ceaușescu a rămas apropiat de Laszlo Boloni, astfel că nu putea lipsi de la premiera documentarului.

În momentul în care s-au întâlnit, cei doi s-au îmbrățișat călduros și au intrat braț la braț în sala de cinema. Apoi, Valentin Ceaușescu s-a întreținut timp de câteva minute cu fostul patron de la Rapid, George Copos, dar și cu frații Ioan și Victor Becali.

Ultimul fiu rămas în viață al cuplului Ceaușescu apare și el în documentarul dedicat lui Laszlo Boloni.

În urmă cu doar câteva săptămâni, au apărut unele informații conform cărora Valentin Ceaușescu se luptă cu o boală gravă și are nevoie de un tratament costisitor refuzat de stat.

La acel moment, Boloni infirma aceste zvonuri: ”Nu este adevărat, am vorbit cu el. E bine. Mă rog, la vârsta noastră a spune că ești bine din punct de vedere medical e ceva relativ. De la o anumită vârstă, toți avem probleme”.

