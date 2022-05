Până și eroii vor să renunțe! Helmut Duckadam și momentul său de cumpănă: „Îmi venea să-mi trag un glonte în cap!”

Helmut Duckadam (63 ani) este protagonistul celui mai grandios eveniment din istoria fotbalului românesc, când în 1986, a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București. Seara de 7 mai, din urmă cu 36 de ani, a fost și mai dulce pentru fostul portar, după ce a apărat 4 lovituri de la 11 metri consecutive, care au intrat inclusiv în Cartea Recordurilor.

În prezent, chiar dacă se confruntă cu probleme de sănătate, Duckadam susține că este mulțumit că nivelul său de trai. Singurul lucru care-l incomodează este că trebuie să ia 20 de pastile zilnic.

„Le duc, ce să fac? Cu pastile, minim 20 de zi. Plus vitamine, plus protecție stomac, protecție ficat, pentru că iau anticoagulante deja de 36 de ani non-stop. Mai zilele trecute am avut extra-sistole, dar m-am obișnuit… Vorbeam și cu Șumudică la o emisiune și-mi spunea că și el are de-astea, iar când îl apucă se urcă pe bicicletă să fugă de ele”, a declarat Helmut Duckadam pentru Fanatik.

Însă, eroul de la Sevilla a rememorat un eveniment negru, trăit în urmă 6 ani, când a fost operat la braț. Duckadam a mărturisit că medicii au fost nevoiți să-i înlocuiască toată artera, ceea ce a dus la un proces de refacere crunt. Durerile nu-i dădeau pace, așa că fostul portar s-a gândit să apeleze la suicid.

Duckadam: „În momentul ăla, s-a făcut o schimbare incredibilă în capul meu”

„Chiar la ultima operație, acum vreo șase ani. M-a operat doctorul Brădișteanu la Floreasca. A trebuit să-mi înlocuiască toată artera, pentru că nu o mai putea reface. Am un tub în loc de arteră. S-a nimerit, culmea, să stau cu Cornel Dinu în aceeași rezervă. Aveam niște dureri groaznice, groaznice! Stătea soția până la 12 noaptea cu mine, îmi dădeau morfină, de toate… Atunci am clacat!

Îmi venea să-mi trag un glonte în cap! Nu mai suportam durerea! M-a simțit profesorul Brădișteanu atunci și m-a întrebat dacă vreau să vorbesc cu o doamnă psihiatru. Am acceptat, nu aveam de ce să-mi fie rușine. A venit doamna și m-a făcut bine în trei minute!

Jur, trei minute a durat totul! I-am zis că am niște dureri, că m-am săturat de viață, că-mi vine să-mi dau un glonte în cap, să scap de tot! 'Da, mi-a zis. E foarte simplu! Dumneavoastră scăpați foarte repede! Dar v-ați gândit la soție? Dar v-ați gândit la copil, ce lăsați în urmă? Ele ce fac după ce plecați?' Click! În momentul ăla s-a făcut o schimbare incredibilă în capul meu! E fantastic ce se poate întâmpla în capul unui om, în viața unui om într-o secundă! A fost un moment de cotitură al vieții mele!”, a precizat Duckadam.