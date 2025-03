Căpitanul celor de la FCSB a suferit două intervenții chirurgicale, iar șansele de a mai evolua în acest sezon sunt aproape zero.

"Eram într-o perioadă bună, dar lucrurile astea nu le putem controla şi aşa a fost să fie. Deşi multă lume mi-a zis că ce faci, bă, te accidentezi într-un meci amical, la mine nu există chestia asta şi dacă m-aş accidenta la un antrenament, din punct de vedere al încercării de a da 100% la antrenament, la meci amical, orice ar fi", a declarat Darius Olaru, care a oferit detalii și despre cea de-a doua operație prin care a trecut în această perioadă.

"Am avut şi deviaţie de sept la nas şi de vreo 2-3 ani trebuia să fac această operaţie şi am zis că dacă tot am acum timp, de ce nu să rezolv şi asta şi să fiu ca nou. Mai dificilă mi s-a părut cea de la umăr, deşi prima săptămână după cea de la nas a fost mai dificilă pentru că tot trebuia să curăţ nasul", a explicat fotbalistul, potrivit Orange Sport.

MM Stoica laudă un fotbalist de la FCSB: ”Cel mai bun cu care am lucrat în 30 de ani”

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a spus că Darius Olaru este cel mai bun jucător cu care a avut ocazia să lucreze de-a lungul anilor în care a activat în fotbal.



”Când este o operaţie la umăr, trebuie să treacă 4 luni şi jumătate de la intervenţie, pentru că nu este un om normal care iese pe stradă şi dă mâna cu tine. Este un fotbalist care practică, în cazul lui Olaru, un sport de contact.



Cel mai bun fotbalist cu care am lucrat vreodată în 30 şi ceva de ani, cel mai bun. Am avut unii tehnici, unii care se apărau, unii care marcau, el le face pe toate.



El va vrea să joace mai devreme, dar nu se poate, este interzis. Când va zice medicul că este apt, să intre în contact şi să cadă, atunci ne vom baza pe el”, a punctat Mihai Stoica la PrimaSport.



Darius Olaru a semnat cu FCSB în ianuarie 2020, după ce roș-albaștrii au plătit nu mai puțin de 600.000 de euro pentru serviciile sale celor de la Gaz Metan Mediaș.