'N-au lasat camerele sa filmeze. Am inteles de ce dupa ce am vazut arbitrajul!" Acuzatii dupa ultimul meci al Stelei

Sefii lui Carmen se plang din cauza arbitrajului de la derby-ul cu Steaua!

Clubul a postat pe pagina de Facebook un mesaj in care ii ataca pe responsabilii firmei de paza angajate de CSA: "Nu au permis filmarea meciului. Dupa ce am observat maniera de arbitraj am inteles de ce!"

Steaua - Carmen s-a terminat 3-0. Ros-albastrii vor juca acum in play-off-ul care va stabili echipa care intra la barajul de promovare in C. Marele derby cu Rapid se disputa pe 2 iunie. O saptamana mai tarziu, Steaua si Rapid se intalnesc din nou in finala Cupei, etapa locala.