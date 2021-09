"Mi-a fost dor de Șumudică. A fost iar o păcăleală!" Un fost oficial din Liga 1 râde de jocul echipei lui Dan Petrescu

Înlocuirea lui Marius Șumudică pe banca CFR-ului cu Dan Petrescu stârnește în continuare reacții acide din partea oamenilor de fotbal. Fost oficial la echipe din Liga 1, Dinu Gheorghe susține că trupa din Gruia suferă în mandatul "Bursucului", cel care a obținut luni, pe teren propriu, 1-0 cu Universitatea Craiova, prima victorie de când a revenit la formația patronată de Neluțu Varga.

"Vamă", fost conducător la Rapid, FC Brașov și Dinamo, îl critică pe Dan Petrescu și spune că CFR a jucat modest.

"Chiar mi-a fost dor de Șumudică, după ce am văzut ce a jucat Dan Petrescu. Am fost tare dezamăgit, eu aștept mai mult de la el, de la echipa lui. A fost iar o păcăleală, au zis hai să îi prindem la o lovitură liberă, exact așa a fost. A fost un joc urât, eu sper că Dan Petrescu nu este mulțumit.

Ok, a luat punctele, dar echipa a jucat modest. Sper că vrea mai mult. A jucat pe două linii. Aș vrea să și construiască ceva, chiar are un lot interesant, bun. I-au lipsit jucători, dar are de unde alege", a declarat Dinu Gheorghe, potrivit ProSport.

Marius Șumudică a stat mai puțin de două luni pe banca CFR-ului. A fost dat afară de Neluțu Varga după dubla cu Steaua Roșie Belgrad. În momentul demiterii lui Șumudică, CFR se afla pe primul loc în Liga 1, după șase etape, cu maximum de puncte.