"Șumi" i-a răspuns lui Dinu Gheorghe, susținând că acesta ar trebui să vină cu dovezi în momentul în care face astfel de afirmații și i-a amintit fostului conducător din Giulești de ultimele declarații făcute de Dan Șucu la adresa sa.



"Fiecare trebuie să răspundă de declaraţiile pe care le face şi să vină cu argumente. În momentul de faţă, eu nu am niciun fel de problemă cu absolut nimeni din cadrul clubului Rapid. Deci nu am nicio problemă, nu am simţit nicio animozitate din partea unor persoane de acolo şi atâta timp cât patronul iese public şi spune ceea ce spune despre Şumudică, mai mult de atât ce vrei.



Problema este că noi lucrăm într-o echipă la Rapid. Care această echipă este condusă de patron. Condusă de domnul Dan Şucu. Atâta timp cât domnul Dan Şucu iese public şi spune ceea ce spune despre Marius Şumudică, cred că subiectul este închis şi nu mai are rost să-l dezvoltăm. Vă spun încă o dată, n-am simţit niciun fel de problemă.



Okay, nici nu stau zi de zi să vorbesc cu foarte multe persoane care sunt la club. Noi ne desfăşurăm activitatea la baza noastră sportivă. Ei sunt la birouri, nu am aşa o relaţie zi de zi cu cei care lucrează în cadrul clubului. Dar de fiecare dată ţin legătura, fie că e Viorel Moldovan, fie că sunt cei care conduc diferite departamente", a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.



Cum l-a descris Dan Șucu pe Marius Șumudică



Dan Șucu a vorbit despre situația lui Marius Șumudică la club și a indicat faptul că antrenorul se bucură de întreaga susținere a staff-ului giuleștenilor.



"Marius Șumudică are în acest moment contract cu noi pentru întregul an. Noi nu vom face o evaluare asupra rezultatelor decât la sfârșitul anului. Toată lumea să înțeleagă că Marius este antrenorul nostru, că avem un președinte, un director sportiv și un club întreg alături de el.



Formăm o echipă, ne sprijinim.



Toți fanii sunt convins că înțeleg că este aici pe termen lung. Am ales un antrenor competent, experimentat, dedicat și iubitor al Rapidului. Dorim să-i dăm toate șansele de pe pământ să experimenteze, să facă tot ce găsește de cuviință ca să ajungem la un rezultat bun", a spus Dan Șucu.