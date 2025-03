Marius Măldărășanu (49 de ani) are „bagheta magică“ la el, dacă așa ceva există în fotbal. Pentru că, la începutul sezonului, tehnicianul a fost la un pas de demitere, pe fondul rezultatelor slabe, însă acum a reușit să ducă Hermannstadt pe locul 1, în play-out.

Clasarea actuală a sibienilor, dacă va fi păstrată până la finalul sezonului, valorează enorm. Pentru că asigură prezența la un prim baraj, cu locul 2 din play-out, învingătoarea urmând să întâlnească apoi locul 3 din play-off pentru calificarea în viitorul sezon al cupelor europene. În plus, Măldărășanu a dus Hermannstadt, în sferturile Cupei României, formația sa urmând să întâlnească CSM Reșița, miercuri, în deplasare.

Încântat de aceste rezultate, Măldărășanu a vorbit cu mare entuziasm, cu vocea tremurând aproape de bucurie, după meciul Sepsi – Hermannstadt de vineri.

„Dacă noi ne mișcăm, le punem probleme tuturor! Prima noastră repriză aici, cred că a fost cea mai bună din acest sezon. Am început excelent. La pauză, le-am și zis că n-am ce să corectez. În partea a doua, am avut încredere, în continuare, și am fost răsplătiți. Mă bucur că n-am luat gol. Sper ca băieții să fie cu picioarele pe pământ, fiindcă urmează un meci foarte important în Cupa României. Presiunea de la play-off, de la retrogradare, e mult mai mare. Mă bucur că suntem pe locul 1 în play-out și, așa cum am spus, mergem cu încredere, la Reșița, pentru meciul din cupă. Toată echipa a fost senzațională, în acest meci“, a declarat tehnicianul sibienilor.

„Vom câștiga toate meciurile“

Entuziasmul lui Măldărășanu a fost împărtășit și de elevii săi, care au vorbit după victoria din deplasare cu Sepsi.

*Cristian Neguț: Contează mai puțin cine marchează, mă bucur că am câștigat. Am avut un joc solid, o posesie bună. Ne dorim să câștigăm acest play-out și să mergem cât mai departe în Cupa României. Noi încercăm să dovedim că avem cea mai bună echipă din play-out.

*Alessandro Murgia: Cheia noastră? Antrenamentele pe care le facem. Cel mai important e că am câștigat, că am făcut un meci bun. În acest play-out, vrem să terminăm primii și am făcut un pas spre acest obiectiv. Echipa a arătat, astăzi, o doză mare de încredere. Vrem să câștigăm toate meciurile, dar avem nevoie de atitudinea potrivită pentru asta.