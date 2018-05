Lacatus: "Mai bine vi le dati de cap!" Momente INCREDIBILE dupa meciul Stelei! Usa de la vestiar, facuta PRAF

Nervi intinsi la maximum dupa Steaua 1-1 Dinamo in play-off-ul din Liga a 4-a!

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Florin Rasdan a spart usa de la vestiar cu o lovitura de Local Kombat. N-a fost primul care a incercat. Mai multi stelisti au lovit usa, spre nemultumirea lui Lacatus. "Mai bine vi le dati de cap", le-a transmis managerul echipei.

Dupa rezultatul din meciul cu Dinamo, Steaua are neaparat nevoie de victorie contra Rapidului, in meciul care va decide cine merge la barajul de promovare in C. Derby-ul e programat weekendul viitor.

La mijlocul saptamanii, ros-albastrii au meci tot in Giulesti cu Tricolor, in timp ce Rapid o intalneste pe Dinamo.