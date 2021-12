Ionel Ganea îl pune la punct pe Steliano Filip după ultimele schimbări de la Dinamo

Ionel Ganea (45 de selecții / 19 goluri în națională) a jucat la Dinamo în 2006, când în 18 partide a marcat de 14 ori, și e atent la tot ce întâmplă la clubul la care era adulat de fani. A făcut parte dintr-un trident ofensiv alături de Claudiu Niculescu și Ionel Dănciulescu într-o perioadă în care Dinamo era o forță în Liga 1. Situația de la Dinamo i-a lăsat un gust amar fostului golgheter al Ligii 1 în sezonul 1998-1999.

A tras în urmă cu o lună un semnal de alarmă în privința lui Deian Sorescu, iar acum atrage atenția și asupra lui Steliano Filip, jucător trimis la echipa a doua de fostul antrenor, Mircea Rednic.

"Eu nu am avut probleme cu Rednic. Mie mi se pare că unii jucători nu prea se respectau pe ei, colegii și antrenorul. Greșește foarte mult Filip. Nu știu cine o să țină un jucător ca el, nu numai la Dinamo. El a greșit în foarte multe meciuri, s-au luat multe goluri pe partea lui. Eu cred că ar trebui să fie mai concentrat la fotbal, să își vadă de treaba lui și să lase antrenorul să își facă treaba", a declarat Ionel Ganea, potrivit playsport.ro.

Flavius Stoican a devenit în urmă cu două zile noul antrenor al "câinilor", după ce Mircea Rednic a fost demis.

Odată cu venirea lui Stoican, Steliano Filip se va întoarce la prima echipă.

"Cu Mircea Rednic nu am nicio problemă. Nu am luat-o personal. A fost decizia lui, se mai întâmplă și d-astea în fotbal. Am fost aruncat la echipa a doua și am acceptat decizia staff-ului tehnic. Acum, după această schimbare, sunt la dispoziția noului antrenor. Îmi doresc mult să înțeleagă toți că eu în calitate de jucător mă limitez la antrenamente și joc. Nimic altceva. Nu caut să demit sau să pun antrenori, nu îmi dau cu părerea despre antrenori.

Am renunțat la multe avantaje pentru a semna cu Dinamo din dragoste pentru echipa la care m-am consacrat. Recunosc că mă deranjează când suporteri care nu știu exact ce s-a întâmplat îmi dau mesaje și mă înjură. Eu îi respect oricum, dar i-aș ruga să se gândească bine înainte să jignească. Să analizeze bine și să vadă dacă am cu adevărat vreo vină sau nu” a declarat recent Steliano Filip pentru ProSport.