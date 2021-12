Reacția lui Steliano Filip, după ce și-a pus toată galeria lui Dinamo în cap: ”Până la urmă, ce am făcut?”

”Puriul” a avut rezultate slabe de la revenirea la Dinamo, iar Iuliu Mureșan a decis ca acesta să fie înlocuit cu Flavius Stoican, ultima oară la FCU Craiova, echipă patronată de Adrian Mititelu.

Unul dintre argumentele demiterii lui Rednic a fost dezintegrarea lotului. Steliano Filip, jucător trimis la echipa a doua a clubului, a fost întrebat ieri de suporteri dacă este mulțumit de demiterea lui Rednic, iar acesta a rsăpuns: ”A avut rezultate și nu știu eu”.

Ulterior, acesta a fost asaltat de mesaje din partea suporterilor, iar acum el a oferit un răspuns, spunând că a respectat deciziile lui Rednic.

„Primesc multe mesaje în ultima perioadă și nu neapărat cele mai frumoase. Până la urmă ce am făcut? Am răspuns civilizat unui mesaj și am întrebat dacă antrenorul lui Dinamo a avut performanțe. Atât. Nu analizez antrenorii, nu complotez împotriva lor, tot ce îmi doresc este să joc fotbal și nimic altceva.

Cu Mircea Rednic nu am nicio problemă. Nu am luat-o personal. A fost decizia lui, se mai întâmplă și d-astea în fotbal. Am fost aruncat la echipa a doua și am acceptat decizia staff-ului tehnic. Acum, după această schimbare, sunt la dispoziția noului antrenor. Îmi doresc mult să înțeleagă toți că eu în calitate de jucător mă limitez la antrenamente și joc. Nimic altceva. Nu caut să demit sau să pun antrenori, nu îmi dau cu părerea despre antrenori.

Am renunțat la multe avantaje pentru a semna cu Dinamo din dragoste pentru echipa la care m-am consacrat. Recunosc că mă deranjează când suporteri care nu știu exact ce s-a întâmplat îmi dau mesaje și mă înjură. Eu îi respect oricum, dar i-aș ruga să se gândească bine înainte să jignească. Să analizeze bine și să vadă dacă am cu adevărat vreo vină sau nu” a declarat Steliano Filip pentru ProSport.