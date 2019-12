I-au pacalit in ultimul hal! Doi fotbalisti straini din Romania au semnat actele de reziliere, desi li s-a spus ca e doar o formalitate pentru plata salariilor

Jucatorii acuza ca au fost inselati de un club de Liga 3.

Este vorba de Dimitros Keremidas (Grecia) si Dimov Velizar (Bulgaria), care evoluau pentru clubul Inainte Modelu din Calarasi. Cei doi spun ca oficialii i-au pacalit inainte de vacanta de iarna si ca au ramas fara echipa

"Inainte de a pleca acasa ni s-a dat sa semnam o hartie in limba romana si ni s-a spus ca semnam pentru ca ne-am primit salariile. Dupa trei zile, am fost scosi din grupul de WhatsApp si cineva de la echipa ne-a spus ca am semnat, de fapt, pentru rezilierea contractelor", a declarat Dimitros Keremidas pentru liga2.ro.

Conducatorii neaga toate acuzaztiile, iar presedintele clubului spune ca unuia dintre jucatori ii expirase deja contractul.

"Dimov Velizar, sosit in probe la ACS Inainte Modelu in luna august a acestui an, s-a accidentat grav chiar la primul antrenament. 99% dintre cluburi ar fi renuntat cu siguranta la el, dar noi i-am asigurat toate conditiile de recuperare (investigatii medicale, tratament, masa, cazare si bani). Cand a inceput antrenamentele, jucatorul a semnat un contract valabil pana pe 30 noiembrie 2019. Deci jucatorul a terminat contractul cu clubul Inainte Modelu la aceasta data", a spus Mihai Comsa, presedintele echipei.

Situatia in cazul grecului sta putin diferit, presedintele de la Inainte Modelu recunoscand ca nu este problema clubului ca jucatorul nu a inteles ce semneaza.

"Lui Dimitros keremidas i-au fost platite la zi salariile, primele de joc, plus aproximativ 200 de euro, reprezentand o parte din cheltuielile cu transportul cand a sosit in Romania. Cu doua etape inainte de finalul turului de campionat, jucatorul a fost informat de conducerea tehnica sa-si procure bilet de avion doar dus, pentru ca nu mai intra in vedderile clubului pentru returul de campionat, semnand, de altfel, si rezilierea contractului. Nu este problema clubului ca el nu a inteles ceea ce a semnat, avand posibilitatea contacarii impresarului sau inainte de aceast lucru", a incheiat oficialul clubului.

Inainte Modelu ocupa locul 5 in Liga 3, la 11 puncte in spatele liderului.